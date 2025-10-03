Titan Desert Almería. Maté o el aprendizaje después de la retirada

Luis Ángel Maté repitió victoria en la segunda jornada de la Skoda Titan Desert Almería. El marbellí entró en la meta, situada en el circuito de velocidad de la provincia, seguido por Luis León Sánchez, que se ha convertido en su compañero inseparable en estas dos etapas que se llevan disputadas. Maté conserva el maillot de líder, pero sólo le separan cuatro segundos del murciano. Una diferencia conseguida a base de las bonificaciones por victoria.

La etapa era más complicada que la primera, más propicia para rodadores. Tenía la dificultad de la subida a la Loma del Perro y el descenso por caminos que Maté y Luisle consiguieron hacer pegados a Pablo Guerrero, un especialista del mountain bike. «Le he echado horas, le he echado muchas horas a la técnica, a probar diferentes neumáticos, a probar diferentes presiones, que al final es la clave. Lo que pasa es que en una carrera como esta, tan larga y con tanta variedad, es muy difícil, porque al final hay muchos diferentes tipos de terreno», explica el ganador.

A Guerrero lo aguantaron en la bajada y después lo soltaron en el llano, que tampoco era sencillo. «Hemos bajado con él y luego le hemos metido tiempo en la rambla. Pablo venía de salida en la fuga, ha hecho mucho desgaste y nosotros veníamos un poquito más frescos y lo ha pagado. Pero ha hecho muy buen trabajo para Luisle», explica el «Lince».

Después de 17 años como profesional, apenas un año después de retirarse de la carretera, Maté sigue aprendiendo para adaptarse a carreras como ésta. Fue en Almería donde disputó su primera Titan, pero este año ya ha competido también en Marruecos, la prueba original. Allí tuvo que enfrentarse +a las dunas, mucho más complicadas que las ramblas almerienses. «Es fundamental la presión. Si llevas mucha, la bici se te se te clava y tanto ayer como hoy me he encontrado cómodo, aunque quedan todavía muchas ramblas, así que espero dominarlas igual o mejor que hoy. Las dunas son otro rollo, hay que ir aún con menos presión todavía», cuenta con la sonrisa del que conserva el maillot de líder. «Es una carrera a la que independientemente de lo deportivo, por lo que conlleva a nivel humano y social, le tengo mucho cariño. Encantado de poder estar aquí, ya sea con el rojo, con el naranja o con el que sea», dice. Con el rojo se siente cómodo. «Estuve diez años en Cofidis vistiendo con ese color», recuerda.

En categoría femenina volvió a imponerse la malagueña Natalia Fischer. «La de ayer sí que era más de remar. Hoy ha habido más subida que lo que se me da bien y me gusta más y he podido disfrutar más», asegura Natalia, encantada con su primera experiencia en la Titan Desert. «Ha sido increíble, se veían unas vistas magníficas cada día me sorprende más lo que estoy viendo en Almería».

Hoy espera la subida a Velefique, la etapa reina de la carrera que acaba el domingo.