La Titan Desert llega a México

El universo Titan Desert sigue creciendo. Después de la Titan Forest Patagonia, que se está desarrollando ahora en Chile, llega la Durango Titan Desert México, que fue presentada el pasado lunes en plena naturaleza, en el Parque Bayacora, en la región mexicana de Durango. La carrera se disputará en la segunda mitad de 2026 y México se convertirá en el tercer país que acoge una de las aventuras de la TItan World Series. Chile se ha estrenado este año y Cibna acogió la denominada Titan Tropic en 2015 y en 2016.

La Durango Titan Desert México se desarrollará a lo largo de cuatro etapas, de entre 90 y 110 kilómetros cada una, y explorará todas las posibilidades que ofrece la naturaleza duranguesa, desde el desierto a los bosques. «La prueba contará con los elementos que hacen únicas a las pruebas de Titan World Series y que la convierten en mucho más que una simple carrera de mountainbike: su campamento, la convivencia entre profesionales y amateurs y la aventura como un elemento inseparable de la experiencia», dice la nota emitida por RPM, la empresa propietaria de las Titan World Series. Una aventura que está asentada ya en tres continentes con sus carreras en Marruecos, la madre de todas, Almería y Chile y que hasta el año pasado tenía presencia también en el continente asiático con la carrera que se disputaba en Arabia.

«La llegada a México supone «un hito histórico en las más de dos décadas de vida de la Titan Desert. No solo nos permite consolidar la expansión e internacionalización de nuestra marca, sino que ofrecerá una experiencia sin igual a todos los participantes y las participantes que vengan a Durango por la carrera», explica Jesús Garcia, CEO de Titan World Series. «Quiero agradecer a las autoridades de Durango haber confiado y apostado por este proyecto. Ha sido un trabajo en conjunto que se ha logrado por la voluntad de entendimiento y el amor por el deporte que tanto ellos como nosotros profesamos», añade.

En el mismo desierro de Bayacora se firmó el acuerdo entre Titan World Series, representada por Jesús García, y los representantes de la región de Durango: Esteban Alejandro Villegas Villarreal, Gobernador del Estado; José Antonio Ochoa Rodríguez, presidente Municipal de Durango; Elisa María Haro Ruiz, secretaria de Turismo del Estado de Durango; César Cárdenas, director del Instituto Estatal del Deporte y Fernando Rosas Palafox, secretario de Desarrollo Económico del Estado de Durango.