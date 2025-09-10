La tristeza de Vingegaard ante lo que ha visto en LaVuelta: "Es devastador"

Jonas Vingegaard está a cuatro días -y a ver cuántos de ellos se disputan- de ganar la Vuelta a España. No está siendo el triunfo más brillante, pues se nota que va con lo justo. Sin embargo, el danés sigue de rojo y hoy ha sacado un par de segundos más a su máximo rival, Joao Almeida.

Pero, tras la etapa del Morredero, Jonas también ha tenido palabras para definir la escena que se ha encontrado en la subida final. Un panorma que ha definido como "devastador" en las declaraciones que ha realizado después de cruzar la línea de meta.

Vingegaard ha tenido un gesto con nuestro país al referirse a la situación que presentaba el Morredero: "Es una pena para España ver tan quemada un área de ese tamaño". Y es que los últimos tres kilómetros y medio del ascenso al alto leonés ha transcurrido por una carretera rodeada de pastos completamente calcinados, en contraste con el verde de la parte inicial de la subida.

El líder de LaVuelta ya se centra en la decisiva contrarreloj de Valladolid, donde Podemos ha llamado a boicotear la etapa y "evitar que concluya", como ha señalado el propio portavoz de la formación morada en las Cortes de Castilla y León, Pablo Fernández, que además ha anunciado que estará presente en la protesta.