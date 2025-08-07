La ciencia lo tiene claro con la fogosidad de los atletas: estos son los 7 deportes más "sexuales"

Los escandalos sexuales están a la orden del día en el deporte de élite, muchos atletas famosos incluso han confesado ser adictos al sexo pero ¿Puede estar relacionada su fogosidad con la disciplina que practican? Pues según la ciencia, sí.

El primer objetivo de los miles de deportistas que llenan a diario los gimnasios suele ser adelgazar y ganar músculo pero el ejercicio físico tiene muchos más beneficios y algunos de ellos inciden directamente en la calidad de nuestras relaciones sexuales, como han demostrado las universidades de Harvard o Arkansas.

Estas investigaciones científicas argumentan que hacer ejercicio mejora la salud cardiovascular, aspecto este esencial durante la relación sexual. El sexo requiere la dilatación de los vasos sanguíneos para aportar flujo de sangre a determinadas zonas erógenas. Por ello, el deporte mejorará las erecciones, tanto en el caso de los hombres como de las mujeres (erección del clítoris). La segunda razón por la cual el ejercicio físico mejora nuestras relaciones sexuales tiene que ver con factores metabólicos. La actividad física controla los niveles de insulina, evitando trastornos metabólicos que podrían afectar a la fase de excitación sexual. Por ende, el deporte facilita y mejora la calidad de la excitación.

Un estudio publicado por la Universidad de Quebec (Canadá) asegura, además, que las mujeres pueden llegar a quemar hasta 90 calorías en media hora de sexo. Ellos consumen más, se estima que hasta 120 son las calorías que puede perder un hombre durante la misma cantidad de tiempo. A un ritmo moderado, las mujeres quemamos cerca de 3 calorías por minuto y los hombres 4. Los expertos sostienen que existe un efecto recíproco entre la práctica física y la sexual. Cuanto mayor es tu nivel deportivo mejor rendimiento tendrás en tu vida sexual. De hecho, el sedentarismo es, en muchos casos, el causante de las disfunciones eréctiles masculinas.

Los beneficios del deporte en las relaciones sexuales parecen claros pero no todas las modalidades deportivas son igual de eficaces.

Estos son, según la ciencia, los 7 deportes que disparan el rendimiento sexual

Hombre corriendo por la calle mirando su reloj para ver su frecuencia cardiaca. Rec

La Universidad de Harvard realizó una investigación en la que se demostró que hacer 30 minutos de diarios de ejercicio aeróbico, como correr, disminuye en un 50 por ciento el riesgo de que los hombres sufran disfunción eréctil.

Voley PETER SCHNEIDER Agencia EFE

La práctica regular de estos deportes contribuye a elevar el flujo sanguíneo en el clítoris, lo que potencia la función sexual femenina.

natación Luis Eduardo Noriega A. Agencia EFE

Practicar este deporte tres veces a la semana, por 30 minutos al día, es suficiente para aumentar la resistencia sexual de todas las personas, de acuerdo a un estudio de la Universidad de Harvard que investigó a 160 nadadores, hombres y mujeres en un rango de edad entre 40 y 60 años.

El estudio mostró una relación positiva entre la natación y la frecuencia de las relaciones sexuales, ya que los resultados indicaron que los nadadores en sus 60 años tenían vidas sexuales comparables con los que tenían 40.

Fútbol Mario Guzmán Agencia EFE

Deportes que se juegan al aire libre como futbol favorecen la actividad sexual, ya que el sol estimula la producción de vitamina D, esencial para generar más testosterona, hormona que incrementa la libido, fundamental para la vida sexual de hombres y mujeres.

Hacer ejercicio de forma regular con pesas también alarga la vida larazon

El levantamiento de pesas genera que el cuerpo produzca testosterona, además de que te ayudará a obtener mayor tono muscular y fuerza que te hará lograr y mantener diversas posiciones sexuales.

Postura de yoga. Pinterst

Un estudio realizado en la Loyola University HealthSystem (EUA) demostró que el yoga, cuando se practica en pareja, favorece las relaciones sexuales, ya que logra fortalecer la confianza y la relajación.

La confianza mutua, la tranquilidad, la serenidad a la hora de la intimidad son fundamentales en una relación consolidada.

Varias mujeres y un monitor en una clase de elíptica Photogenic/Claudia Alba Europa Press

La actividad aeróbica disminuye los factores de riesgo vascular (Colesterol, triglicéridos, glucemia, cortisol) que pueden provocar el cierre de las arterias y ocasionar problemas para la lubricación, la erección y el orgasmo.

Pero más allá de un deporte concreto hay ciertas rutinas de ejercicio que mejora y mucho nuestra vida sexual, según diferentes investigaciones científicas

La rutina de ejercicios que te hará triunfar en la cama

Ejercicios que potencian tus relaciones sexuales Instagram La Razón

Entre los hombres, el ejercicio está vinculado con el aumento de los niveles de testosterona (hormona relacionada con el apetito sexual), lo que puede estimular el interés y el comportamiento erótico, afirman Tina M. Penhollow y Michael Young, investigadores de la Universidad de Arkansas.

Los investigadores agregan que debido a que el ejercicio regular incrementa la aptitud física de los hombres y los hace atractivos, los llena de energía y se sienten mejor con su apariencia; además, tienen más probabilidades de experimentar mayor satisfacción sexual.

Según las conclusiones de esta investigación estos son los 10 ejercicios para triunfar en la cama:

1. Elevaciones de cadera. Michael Clark, director de la Academia Nacional de Medicina del Deporte, afirma que con este tipo de ejercicio se fortalecen los músculos de la pelvis, espalda baja, y glúteos. Esto favorece las contracciones orgásmicas.

2. Caminar. Para elevar el apetito sexual se sugiere caminar 30 minutos diarios, al menos cinco días de la semana. Con esta actividad no solo aumentas tu resistencia física, también favorece la circulación sanguínea, necesaria para mantener la erección, de acuerdo con información de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos.

3. Sentadillas. La entrenadora Jennifer Nicole Lee explica que al hacer de manera regular 15 repeticiones de 4 series fortaleces los glúteos y cadera. Esto favorece la resistencia y fuerza al momento de la penetración.

4. Flor de loto. Con esta posición trabajas la pelvis e ingles, lo cual favorece las contracciones orgásmicas. Con tus piernas, haz movimientos rápidos de abajo hacia arriba por 30 segundos.

5. Lagartijas. Son efectivas para incrementar la fuerza de todo el cuerpo, lo cual te da mayor resistencia prolongar tus encuentros sexuales. La entrenadora Jessica Bottesch recomienda hacer tres series de 15 repeticiones.

6. Abdominales. Permite que los músculos se fortalezcan. Brinda estabilidad y resistencia en la zona central del cuerpo. Esto permite poner en práctica diversas posiciones sexuales por la fuerza que se ejerce durante la penetración, señala Rich Weil, entrenador del Centro de Investigaciones sobre Obesidad en Nueva York.

7. Extensión de tríceps. Lee afirma que al hacerlo fortaleces los brazos, así tendrás la condición para soportar el peso de tu pareja durante las sesiones sexuales. Haz tres series de 15 repeticiones por lo menos tres veces a la semana.]

8. Cobra, mariposa y celibato. Un estudio publicado en The Journal of Sexual Medicine confirma que el yoga no solo es efectivo para tratar la eyaculación precoz, también incrementa la satisfacción sexual. Estas tres posturas son las más indicadas. Su eficacia se explica porque esta técnica estimula la respiración, equilibrio y control del cuerpo. Además, aumenta el flujo sanguíneo y reduce el estrés.

Las posturas que mejoran el sexo Instagram La Razon

9. Peso muerto. Con esta actividad aumentas el trabajo y flexibilidad de la espalda, logrando mejorar la postura y estabilidad del cuerpo. Johnnie Jackson, de la Federación Internacional de Fisicoculturismo sugiere un entrenamiento regular de tres series de 12 repeticiones cada una.

10. Nadar 30 minutos. De acuerdo con Penhollow y Young, este es un entrenamiento efectivo porque proporciona elasticidad a las articulaciones, aumenta la confianza y seguridad. Para aumentar el vigor sexual, lo ideal es nadar 30 minutos tres días a la semana.