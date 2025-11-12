La comparativa de Verstappen entre Red Bull y el Real Madrid

Max Verstappen, actual tetracampeón del mundo de Fórmula 1 y reconocido seguidor del FC Barcelona, sorprendió con una curiosa reflexión al comparar al Real Madrid con su escudería, Red Bull Racing. Pese a su declarado sentimiento culé, el neerlandés no dudó en destacar las similitudes entre el conjunto blanco y la estructura austriaca que domina el campeonato.

“El Real Madrid y Red Bull comparten algo muy especial: saben cómo mantenerse en la cima año tras año”, afirmó Verstappen en declaraciones recientes. “No se trata solo de tener talento, sino de construir un proyecto sólido y una cultura ganadora que perdure”.

El piloto explicó que tanto Red Bull como el Real Madrid han logrado sostener su éxito gracias a una combinación de planificación a largo plazo, confianza en el talento joven y una gestión interna estable. “Ambos equipos entienden que el éxito no se consigue en una sola temporada. Lo importante es mantener la excelencia con el paso del tiempo”, añadió.

Verstappen, que ha dominado la Fórmula 1 desde 2021, ve en la estructura del equipo energético un paralelismo con la entidad presidida por Florentino Pérez: una organización donde cada detalle se cuida al máximo y donde la presión por ganar se convierte en un motor constante. A pesar de su simpatía por el Barcelona, el neerlandés no tuvo reparos en reconocer el mérito del eterno rival. “Hay que admirar lo que el Real Madrid ha hecho. Ganan incluso cuando parecen estar fuera de la pelea. Esa mentalidad es exactamente lo que intentamos tener en Red Bull”, sentenció.

Con esta comparación, Verstappen no solo elogió al club merengue, sino que también dejó entrever su visión del éxito: una mezcla de talento, disciplina y cultura competitiva que trasciende colores o deportes.