La confesión de Asensio sobre su salida del Real Madrid

Desde que irrumpió como una de las grandes promesas del fútbol español, Marco Asensio ha mantenido viva la llama de quienes soñaban con verlo brillar en la élite. Nacido en Palma de Mallorca, su llegada al Real Madrid cargó consigo la expectativa de una nueva generación capaz de marcar época. Sus primeros años en el club blanco respondieron con golpes de talento: goles decisivos, actuaciones destacadas en partidos clave y una zurda que despertaba admiración.

En esos primeros años, Asensio parecía destinado a ser un pilar ofensivo del Madrid: sus peripecias en Liga, Champions y Supercopas confirmaban un futbolista con una visión de juego y definición capaces de desequilibrar. Pero la carrera de un futbolista nunca está exenta de curvas. Una lesión de rodilla en 2019 frenó su progresión en seco y marcó el inicio de una etapa de recuperación física y mental. Aun así, Asensio siempre mostró voluntad de volver con fuerza, consciente del potencial que había demostrado.

Con el paso de las temporadas, y el crecimiento del equipo junto a la irrupción de nuevos talentos, su papel en el Real Madrid dejó de ser tan central. La competencia se incrementó, las rotaciones aumentaron y la continuidad empezó a escasear. Asensio, siempre con profesionalidad, entendió que su camino debía ajustarse a las exigencias del club… aunque su ambición seguía pidiendo más protagonismo.

El atacante habló con Marca sobre su etapa como madridista. "No, no me arrepiento porque en mi último año conseguí el título que me faltaba, la Copa del Rey. Hay que saber irse de los sitios. Yo notaba un cariño inmenso de la afición, de Florentino, del entrenador... Pero sentía que era el momento. No fue una decisión deportiva ni económica, sino una decisión personal. Quise ponerme nuevos objetivos, porque yo necesitaba un cambio en mi vida, en mi carrera... El Madrid siempre será mi casa, porque soy madridista desde pequeño, pero sentía que era el momento de probar algo nuevo", dijo.

Además, Asensio recordó la anécdota con Florentino. "Sí, recordamos esos momentos. Florentino y yo siempre hemos tenido una conexión especial. Siempre me ha tratado increíblemente bien y es una persona muy importante para mí", dijo.