El conjunto español de gimnasia rítmica prepara su debut en el Mundial de Río buscando reafirmar su gran momento

España ha iniciado su participación en el Campeonato Mundial de Gimnasia Rítmica, que se celebra del 20 al 24 de agosto en Río de Janeiro, Brasil. Se trata de un evento histórico, ya que por primera vez en sus 41 ediciones este torneo se disputa en Sudamérica. Además de su simbolismo, la cita marca el inicio del nuevo ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.

La selección española llega con gran ilusión, especialmente en conjuntos, compitiendo en disciplinas como concurso completo, cinco cintas y ejercicio mixto de aros y pelotas. Bajo la dirección deAlejandra Quereda, subcampeona olímpica en Río 2016, que ha cosechado tres medallas de oro en el Campeonato Europeo y la Copa del Mundo.

Retos y expectativas en la competición internacional

En la modalidad individual, España estuvo representada por Alba Bautista y Lucía González. Bautista, todavía en proceso de recuperación de una lesión en el pie izquierdo, terminó en la 20ªposición con 82,450 puntos. González, tras un error en el ejercicio de aro, se clasificó finalmente en el puesto 24º con 80,750 puntos. Ninguna de las dos logró acceder a las finales, aunque mostraron buen nivel en mazas y cinta.

El altísimo nivel, con la alemana Darja Varfolomeev y las potencias de Bulgaria, Italia y Ucrania al frente, dejó fuera a las españolas. Con las pruebas individuales cerradas, la atención se centra ahora en el conjunto español, que debutará mañana tras una temporada cargada de éxitos internacionales.