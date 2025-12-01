Conmoción en el deporte por el asesinato de un boxeador de 24 años: "Fue ejecutado a balazos..."

Francia sigue conmocionada mientras el boxeo llora a Ishaq Bentchakal. El cuerpo de la ex promesa del boxeo francés, fue descubierto por el conserje de un edificio en Drancy (Seine-Saint-Denis).

La policía continúa con su investigación para determinar las circunstancias de la tragedia. Según las conclusiones del médico forense, el hombre de 24 años recibió cuatro disparos en el cuello y el pecho.

Cinco casquillos de 9 milímetros

De acuerdo con Le Parisien, varias declaraciones de testigos recogidas por las fuerzas del orden informaron haber oído disparos pero no se realizó ninguna llamada para alertar a los servicios de emergencia, ya que los vecinos creyeron que se trataba de petardos. Según una fuente cercana a la investigación se encontraron "cinco casquillos de 9 mm" en el lugar de los hechos, pero no el teléfono del exboxeador.

Originario de Colombes (Hauts-de-Seine), Bentchakal empezó a boxear a los 9 años y a los 16 se dedicó al boxeo inglés. Le ofrecieron entonces una plaza en el CREPS (Centro Regional de Deportes y Educación Física) de Nancy (Meurthe-et-Moselle) y en la selección francesa, pero prefirió quedarse con su familia y sus entrenadores. A los 19 años se hizo profesional, pero su carrera nunca despegó del todo.

Historial delictivo

Desde 2024, el joven no se había puesto los guantes y se encontraba un poco perdido. Según Le Parisien, fue condenado a 18 meses de prisión por extorsión y también fue procesado por delitos de drogas.

Una fuente cercana a la investigación declaró: «Dada la naturaleza de las lesiones, se trató de una ejecución». Los investigadores no se inclinan por ninguna pista en particular.