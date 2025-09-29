Conor McGregor anuncia que negociará para pelear en la Casa Blanca... ¡con Donald Trump!: "Es un asunto peculiar"

Cada día que pasa, Conor McGregor sorprende con algo nuevo. Desde que se hiciera oficial la cartelera de la UFC en la Casa Blanca para 2026, el irlandés no ha parado de hablar de ello. Quiere estar presente en el evento, y por ello ha compartido multitud de vídeos en sus redes sociales entrenando y afirmando su presencia.

El propio Dana White ya ha asegurado que la idea de la UFC es que el excampeón esté presentey sea una de las peleas estelares, por lo que todo apuntaba a que las negociaciones estaban en curso entre ambas partes.

Sin embargo, Conor parece haber cambiado las condiciones. Y es que este fin de semana ha sido preguntado acerca del tema, y el irlandés ha confirmado que las negociaciones están siendo diferentes respecto a otros combates.

McGregor anuncia que está negociando con Estados Unidos

Todo parecía encaminado a que la UFC y Conor McGregor firmarían el acuerdo para que el irlandés esté presente en el UFC de la Casa Blanca. Ambas partes estaban de acuerdo, incluso fue el propio excampeón el que contactó con el presidente de la UFC para mostrar su interés en el combate.

Pero todo ha cambiado. McGregor ha sido preguntado este pasado fin de semana acerca de las negociaciones, y el irlandés ha confirmado que están siendo algo particulares. En vez de negociar con la propia compañía como siempre, Conor está entablando conversaciones para hacerlo oficial con la administración de la Casa Blanca.

"No estoy negociando con la UFC para esta pelea como de costumbre. Estoy negociando con los Estados Unidos de América. No puedo esperar", aseguraba.

Se trata de una situación extraña, que deja su participación en manos de Estados Unidos, por lo que habrá que esperar para saber si estará finalmente en la cartelera.

McGregor pide 100 millones de euros para pelear

El combate estrella de Dana White, presidente de la UFC, para el evento en la Casa Blanca, tiene como protagonista a Conor McGregor. El regreso del irlandés al octágono produce mucha expectación, y que mejor momento de establecer su vuelta que en un evento que será histórico.

Sin embargo, su vuelta no será a cualquier precio. Y es que el irlandés ya ha puesto una cifra encima de la mesa para su combate en La Casa Blanca. A través de su cuenta oficial de X, Conor reclama 100 millones de euros: "100 millones de dólares para luchar en la Casa Blanca junto con 100 “visas doradas” estadounidenses para mí, mi familia y mis amigos. Tengo muchas ganas de volver a entretener al mundo de la lucha. ¡Un placer que nunca doy por sentado!", escribía.

Michael Chandler espera

Y en medio de toda esta polémica se encuentra Michael Chandler, el que sería rival de McGregor en la Casa Blanca. Durante una entrevista para Fox News, el peleador irlandés aseguró su presencia en dicha cartelera y confirmó que Michael Chandler sería su oponente. "Estoy dentro. Chandler y yo hemos hecho The Ultimate Fighter. Es un tipo bueno y duro. McGregor está emocionado de volver", declaraba.

De hecho, el estadounidense ya ha estado hablando en algunas entrevistas acerca del combate, por lo que todo hace indicar que será él. No obstante, no existe un acuerdo oficial, y el presidente de la UFC ya ha confirmado que no será hasta febrero de 2026 cuando comenzará a programar la cartelera.

Lo cierto es que todo hacía indicar que el combate será una realidad, pero con estas últimas declaraciones de Conor vuelven a surgir las dudas. La UFC es quien tiene que acordar los contratos con los peleadores, y las negociaciones están siguiendo un curso diferente a lo normal. Por ello, solo el tiempo dirá si 'The Notorious' regresará a al octágono cuatro años después.