¡Conor McGregor lo hace oficial! Ya hay acuerdo con la UFC para su combate en la Casa Blanca

Una de las figuras más relevantes dentro de las MMA está de regreso. Conor McGregor, estrella de la UFC, volverá a pisar el centro del octágono después de su lesión de tibia el pasado 11 de julio de 2021.

En las últimas semanas, el irlandés ha insistido en que estaría presente en el evento que organizará la mayor liga de artes marciales mixtas del mundo en la Casa Blanca. Dana White, presidente de la UFC, confirmó que la cartelera será una realidad, y desde ese momento se ha visto a McGregor totalmente comprometido.

Tanto es así que, según ha confirmado el propio Conor, la pelea será una realidad puesto que ya ha firmado el contrato. De esta manera, el irlandés hace oficial su regreso a la UFC después de que los aficionados se quedaran con ganas de más tras su lesión en lo que iba a ser su vuelta en 2024.

McGregor hace oficial su combate en la Casa Blanca

Todo hacía indicar que McGregor estaría presente en la Casa Blanca. Tanto el peleador como el presidente de la UFC han hablado acerca de ello en las últimas semanas, y parece que ahora ya es oficial. Y es que el excampeón ha asegurado en Fox News el pasado miércoles que el contrato está firmado y que su presencia es oficial.

"Trato cerrado, firmado, entregado. McGregor competirá en la Casa Blanca para el 250 aniversario de Estados Unidos", aseguraba durante la entrevista.

Un entrenamiento de seis meses

El irlandés parece que se va a tomar en serio su regreso. Tras cuatro años de inactividad, Conor volverá a competir en la élite y para ello necesita de una preparación extensa. Si bien es cierto que se le ha podido ver entrenando en los últimos años, la exigencia que supone un combate próximamente no es comparable.

Por ello, 'The Notorious' ha asegurado que contará con una preparación de seis meses donde se encerrará por completo para exprimir al máximo sus habilidades. "Habrá un período de aislamiento en el que no se contestará el teléfono. Es una operación de seis meses. Se apagará el teléfono y se ejecutará el trabajo", confirmaba vía BKFC media.

Su rival para la Casa Blanca

Respecto a su rival, el propio McGregor también se ha encargado de confirmarlo. En las últimas semanas, Conor ha ofrecido varias entrevistas, y en una de ellas para Fox News declaró quién sería su rival en la casa del presidente de los Estados Unidos.

"Estoy dentro. Chandler y yo hemos hecho The Ultimate Fighter. Es un tipo bueno y duro. McGregor está emocionado de volver", declaraba.

Por el momento, el peleador estadounidense no ha confirmado su presencia, pero todo apunta a que la UFC querrá cercar el círculo organizando un combate que debió darse en 2024.