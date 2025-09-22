Conor McGregor peleará en el UFC de la Casa Blanca: el irlandés confirma quién será su rival

Después de muchos años de espera, parece que el regreso de Conor McGregor será una realidad. Y es que tras el anuncio de la UFC acerca del evento que tendrá lugar en la Casa Blanca en 2026, el luchador irlandés parece decidido a volver de manera definitiva.

En su caso, son dos los combates que restan en su contrato, lo que invita a pensar que podría incluso a pelear hasta en dos ocasiones. No obstante, su pelea más inmediata parece quedar fijada para junio del próximo año.

Cuatro años después de su última pelea, 'The Notorious' estará presente en la cartelera estelar de la UFC en la casa presidencial. Así lo ha asegurado el propio luchador, que además ha aprovechado para confirmar quién será su rival.

¿Quién será el rival de Conor McGregor en la Casa Blanca?

Conor McGregor lo tiene claro. Después de caer derrotado ante Dustin Poirier en julio de 2021, el irlandés regresará a la jaula de la mayor liga de artes marciales mixtas del mundo. En cuanto a su oponente, el propio McGregor se ha encargado de hacer oficial quién será su 'pareja de baile'.

Durante una entrevista para Fox News, el peleador irlandés aseguró su presencia en dicha cartelera y confirmó que Michael Chandler será su oponente. "Estoy dentro. Chandler y yo hemos hecho The Ultimate Fighter. Es un tipo bueno y duro. McGregor está emocionado de volver", declaraba.

Un regreso que se ha hecho esperar

2021 fue el último año en el que se vio a Conor McGregor subido al octágono de la UFC. Desde entonces, las lesiones han lastrado al irlandés. En su último combate ante Dustin Poirier, Conor se fracturó la tibia y el peroné.

Con ello comenzaba un largo proceso de recuperación, que sumado al desinterés de Mcgregor por luchar, provocó que su vuelta quedara fijada para junio de 2024. El propio Chandler iba a ser su rival para el combate, pero de nuevo aparecieron las lesiones. A falta de pocas semanas para la pelea, el irlandés sufrió una lesión en el dedo del pie y el enfrentamiento tuvo que cancelarse.

Y desde entonces, se ha estado especulando con esta pelea, hasta que ha aparecido la UFC y su intención de hacer historia con un evento fuera de lo común. La Casa Blanca acogerá una velada de la UFC en sus jardines, algo que era inimaginable hace unos años.

La racha de Michael Chandler

A pesar de ser un peleador duro, Michael Chandler no llega en el mejor estado de forma. Tras estar esperando más de un año a McGregor, el estadounidense decidió pelear con Charles Oliveira por segunda vez en su carrera. Cayó derrotado por decisión unánime, quitando cualquier posibilidad de aspirar al título.

Ya en 2025, regresó a la jaula para enfrentar a Paddy Pimblett, pero el resultado fue aún peor. Un KO en el tercer asalto del inglés sorprendió a los aficionados y provocó el descenso en los rankings de Chandler.

Sin embargo, 2026 puede ser el año de redención para el estadounidense. Chandler esperó a McGregor durante un largo tiempo tras la lesión, y por fin parece que tendrá premio.

La predicción de McGregor

Tras aparecer en televisión confirmando la pelea, el excampeón se ha vuelto a pronunciar, esta vez en sus redes sociales. Es usual ver al irlandés hablando a través de sus cuentas oficiales, y esta vez no iba a ser menos.

Según Conor, el combate finalizará en el primer asalto por un KO. "Predicción de Mystic Mac: victoria de McGregor por KO en el primer asalto. Casa Blanca de la UFC", escribía en X.