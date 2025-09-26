Conor McGregor pide 100 millones de euros para participar en el UFC de la Casa Blanca: "Tengo ganas de volver a entretener"

Conor McGregor quiere estar en La Casa Blanca. La UFC hará historia organizando el primer evento deportivo dentro de la casa presidencial de Estados Unidos, y ante la magnitud del evento, el irlandés quiere estar presente.

Su compromiso es evidente, puesto que ya ha mostrado a sus seguidores que se encuentra entrenando. Por otro lado, el excampeón ha vuelto a entrar en las pruebas antidopaje de la compañía, lo que hace indicar que va en serio.

Sin embargo, su regreso no será a cualquier precio. McGregor es consciente de la cantidad de dinero que es capaz de generar, por lo que su vuelta a la jaula de la UFC podría suponer varios millones de euros. Es por ello que el propio Conor ha puesto sobre la mesa recientemente una cifra por la que estaría dispuesto a luchar en 2026, algo que el presidente Dana White tendrá que valorar.

McGregor pide 100 millones de euros para su combate

El combate estrella de Dana White, presidente de la UFC, para el evento en la Casa Blanca, tiene como protagonista a Conor McGregor. El regreso del irlandés al octágono produce mucha expectación, y que mejor momento de establecer su vuelta que en un evento que será histórico.

Sin embargo, este regreso no será a cualquier precio. Y es que el irlandés ya ha puesto precio para su combate en La Casa Blanca. A través de su cuenta oficial de X, Conor reclama 100 millones de euros: "100 millones de dólares para luchar en la Casa Blanca junto con 100 “visas doradas” estadounidenses para mí, mi familia y mis amigos. Tengo muchas ganas de volver a entretener al mundo de la lucha. ¡Un placer que nunca doy por sentado!", asegura.

Sin duda, el estatus de McGregor siempre ha sido elevado, puesto que fue durante varios años la gran estrella de la compañía. A pesar de su inactividad, es una de las figuras más reconocidas, por lo que el dinero está asegurado. Ahora, será turno de Dana White para valorar si dicho precio es justo.

McGregor sigue con su preparación

Al mismo tiempo que trata de hacer negocios, Conor sigue preparándose de cara al combate. Ya son cuatro años desde que se pudo ver al irlandés encima de la jaula, por lo que su estado físico requiere de varios meses de entrenamiento.

Y así está siendo. El excampeón continúa con su preparación para llegar en las mejores condiciones, tal y como ha compartido en sus redes: "¡El Campeón Campeón regresa!. Faltan poco más de 8 meses para que UFC llegue a la Casa Blanca. Espero ver mi cuerpo tomar forma. Mi selección de disparos se está perfeccionando. Mi obra maestra por pintar", declaraba en X.

McGregor confirma su rival para la Casa Blanca

Conor McGregor lo tiene claro. Después de caer derrotado ante Dustin Poirier en julio de 2021, el irlandés regresará a la jaula de la mayor liga de artes marciales mixtas del mundo. En cuanto a su oponente, el propio McGregor se ha encargado de hacer oficial quién será su 'pareja de baile'.

Durante una entrevista para Fox News, el peleador irlandés aseguró su presencia en dicha cartelera y confirmó que Michael Chandler será su oponente. "Estoy dentro. Chandler y yo hemos hecho The Ultimate Fighter. Es un tipo bueno y duro. McGregor está emocionado de volver", declaraba.

Aún falta tiempo para que la UFC confirme el combate, y nueve meses para que el pleito se produzca, pero lo cierto es que tanto la UFC como McGregor están de acuerdo en que sea una realidad. Ambas partes han dialogado en este tiempo, y todo apunta a que tarde o temprano se hará oficial. No obstante, habrá que esperar al paso del tiempo para saber si Dana White está dispuesto a pagar la millonada que pide el excampeón del mundo.