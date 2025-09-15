Conor McGregor retira su candidatura a la presidencia de Irlanda: "No fue una decisión fácil, pero es la correcta"

El irlandés Conor McGregor ha sido noticia en los últimos días, y no precisamente por un tema deportivo. El que fuera campeón de la UFC anunció su candidatura como presidente de Irlanda ante las quejas de la población con el gobierno actual.

Sin embargo, poco le ha durado el sueño. Y es que hace escasas horas, el peleador de artes marciales mixtas ha emitido un comunicado a través de sus redes sociales asegurando que se retira de la candidatura después de haberlo meditado.

Tras haber recorrido diferentes regiones del país para encontrarse con lo que él llamó “los irlandeses olvidados” y, además, viajar a Nueva York para participar en los actos conmemorativos del 11 de septiembre y reunirse con representantes de la administración estadounidense, el excampeón pone fin a su corta etapa como político.

El mensaje en redes de McGregor

"Después de una cuidadosa reflexión y después de consultar con mi familia, retiro mi candidatura a esta carrera presidencial. No fue una decisión fácil, pero es la correcta en este momento", era el mensaje de Conor McGregor en X.

Y es que según 'The Notorious', Irlanda ha cambiado radicalmente en los últimos años, pero sigue inmersa en una camisa de fuerza de una Constitución obsoleta y respaldada por los principales partidos, que la aprovechan para impedir unas elecciones presidenciales verdaderamente democráticas.

No obstante, y a pesar de su salida, el irlandés asegura que a pesar de retirarse, ha logrado "avances significativos" y que este no es el final, sino el comienzo de su trayectoria política.

El regreso de McGregor a la UFC

En medio de esta incursión dentro de la política, Conor McGregor sigue mostrando en sus redes como se prepara físicamente para regresar al octágono de la UFC. Desde que la compañía hiciera oficial el evento que tendrá lugar en la Casa Blanca, el excampeón ha mostrado su interés por participar.

McGregor quedó sorprendido con la posibilidad de pelear dentro de la casa presidencial, y se ofreció a participar. Tanto es así, que Dana mostró una conversación con el excampeón donde se veía un audio de Conor y una respuesta del presidente: "Suena bien", aseguraba Dana White en el mensaje. Y desde ese momento, 'The Notorious' se ha tomado en serio su vuelta.

El irlandés ya ha compartido en sus redes sociales como ha vuelto a entrar en los 'testing pools' o pruebas antidopaje de la UFC.

Además, al ser preguntado por el evento, McGregor ha confirmado que estará en dicha cartelera: "Eso es definitivamente, seguro. Ese es mi evento", confirmaba durante su estancia en Nueva York.