El contundente mensaje de un deportista: "Podría doparme cada día y nadie me controlaría"

El ultra-trailer español Pau Capell ha alzado la voz y lanzado una grave acusación en el mundo del trail running: denuncia que algunas competiciones de montaña estarían siendo «infiltradas» por prácticas de dopaje.

Capell sostiene que, en su entorno y experiencia, ha observado comportamientos y resultados que no siempre se pueden justificar únicamente por el talento, la preparación o la motivación. Según él, esta realidad pone en riesgo la integridad de un deporte que basa su esencia en la naturaleza, el esfuerzo puro y la superación personal.

El corredor catalán ha instado a las organizaciones, federaciones y equipos a adoptar medidas más estrictas —y también a los medios a cubrir más a fondo estos asuntos—, si desean proteger la reputación del trail. En sus declaraciones, Capell advierte que “si no se actúa ya, podemos estar perdiendo lo auténtico de este deporte”.

Por el momento, no ha señalado nombres concretos, pero su advertencia ha encendido un debate en el sector: ¿hasta qué punto están vigiladas las pruebas de montaña en materia de control anti-dopaje? Y, de comprobarse irregularidades, ¿cuál debería ser la respuesta del colectivo?

La denuncia llega en un momento de crecimiento exponencial del trail running, tanto en participación como en visibilidad mediática, lo que hace que la exigencia sobre transparencia y ética deportiva sea cada vez mayor. Capell, que ya acumula una trayectoria de alto nivel internacional, recalca que el verdadero reto no es solo "llegar primero", sino hacerlo con la honestidad y dignidad características de la montaña.