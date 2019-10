Cristiano Ronaldo desvela cuándo tiene pensado retirarse

Cristiano Ronaldo cumple 35 años en febrero, aunque está muy en forma. "No soy un loco, no estoy obsesionado con del entrenamiento", afirma él en una entrevista a "SportBible". "Estoy obsesionado con el éxito", añade. Pero lo más interesante es cuando el futbolista portugués habla de su futuro y dice que "en los últimos tiempos ha empezado a pensar en verse fuera del fútbol", advirtiendo que la despedida podría llegar "en un par de años". Su contrato con la Juventus finaliza en 2022. El atacante asegura que "todavía" ama el fútbol, pero que ahora quiere convertirse "en el GOAT (Great of all time, el mejor de la historia) en los negocios".

El futbolista de la Juventus y ex del Manchester United y del Real Madrid ha ganado las ligas inglesa, española e italiana, y ha conquistado cinco veces la Champions, competición de la que es el máximo goleador de la historia, con 120 goles. Tiene cinco Balones de Oro y con su selección ha levantado una Eurocopa.