Cuándo juega Carlos Alcaraz contra Novak Djokovic, semifinales del US Open 2025

El US Open llega a su final y Carlos Alcaraz busca repetir la hazaña de 2021. El murciano ha logrado clasificarse para las semifinales después de derrotar en tres sets al checo Jiri Lehecka (6-4, 6-2 y 6-4) en un partido donde el murciano mostró una gran versión en pista dura, confirmando que es claro candidato al título.

Sin embargo, Alcaraz no lo va a tener nada sencillo si quiere llegar a la gran final del domingo. Si el español quiere levantar su segundo US Open, tendrá que vencer a Novak Djokovic en un nuevo enfrentamiento que decidirá el segundo finalista.

Por el otro lado del cuadro, Jannik Sinner y Lorenzo Musseti se verán las caras para determinar quien será el primer clasificado a la final.

El serbio será el gran obstáculo antes de la final

Un nuevo cara a cara entre Novak Djokovic y Carlos Alcaraz decidirá quien pasa a la final del US Open 2025. Hasta ahora, Carlos ha mostrado una gran solvencia en sus encuentros, puesto que no ha perdido ningún set en lo que va de torneo.

No obstante, en la semifinal tendrá que medirse ante el serbio, un rival correoso que siempre es difícil de batir. La realidad es que este puede ser el último US Open de Novak, por lo que tratará de aprovechar una de sus últimas oportunidades para hacerse con otro Grand Slam y ampliar su leyenda.

Hasta el momento, el serbio ha tenido más dificultades para vencer en las rondas anteriores hasta llegar a estas semifinales, donde las fuerzas parecen disminuir. En su encuentro de cuartos de final, el serbio venció a Taylor Fritz en cuatro sets (6-3, 7-5, 3-6 y 6-4), en un partido que duró 3 horas y 24 minutos.

Y es que en lo que va de torneo, Djokovic ha tenido que estar mucho más tiempo en pista. Ante Svajda en segunda ronda, Norrie en tercera, y Fritz en cuartos, el serbio ha tenido que disputar un cuarto set para llevarse la victoria, algo que juega a favor del español, que ha podido descansar más tiempo.

Sin embargo, esta pequeña ventaja suele reducirse, puesto que el serbio tiende a mostrar su mejor versión en este tipo de encuentros. Por ello, el murciano tendrá que desplegar su mejor nivel si quiere verse en la final.

Horario y dónde ver el Alcaraz-Djokovic de semifinales del US Open

Carlos Alcaraz se enfrentará a Novak Djokovic este viernes 5 de septiembre en las semifinales del US Open 2025 por un puesto en la gran final del domingo. El encuentro se disputará en el Arthur Ashe Stadium, a la espera de saber el turno y el horario exacto. No obstante, se espera que el partido empiece entre las 19:00 y las 20:00 horas.

El encuentro podrá ser seguido a través de Movistar Plus+, y el minuto a minuto de lo que ocurra en el encuentro será retransmitido en directo por LA RAZÓN.

Una cita con la historia

A pesar de que parece un simple partido de semifinales, la realidad es que Carlos ha pasado la historia. Alcaraz llega a esta semifinal mostrando un nivel de tenis muy sólido y encadenando su novena semifinal de la temporada, superando así las ocho que logró Manolo Santana en toda su carrera.

Tan solo se encuentra por delante de él Rafael Nadal, que posee 38. Además, el tenista murciano ha alcanzado esta ronda sin ceder un solo set, algo que solo había logrado antes en Roland Garros 2023 y que tratará de replicar en su partido contra 'Nole'.

Sinner, la gran amenaza en el otro cuadro

Mientras Alcaraz busca el pase a la final, la gran amenaza en el otro lado del cuadro es Jannik Sinner. A pesar de vencerle en la final del Masters de Cincinatti, el italiano se postula como principal candidato a ganar el trofeo y revalidad el título.

En cuartos, Sinner demostró por qué es el número uno del mundo arrollando a Alexander Bublik con un contundente 6-1, 6-1 y 6-1 en apenas 1 hora y 21 minutos, alcanzando una nueva semifinal. Allí se enfrentará a Lorenzo Musseti por un puesto en la final.