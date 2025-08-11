¿Cuántos millones de dólares gana Álex Palou por ser campeón de la IndyCar?

El piloto español Àlex Palou, cuatro veces campeón de la Indycar, ha asegurado que fue "una pena" no haber conquistado el título con otra victoria, pero dijo sentirse deseoso de que lleguen más temporadas como esta. "Es increíble, es una locura. No podría estar más feliz en este momento. Ha sido una temporada increíble y unos cinco años maravillosos con Chip Ganassi Racing", aseguró Palou a Fox Sports poco después de terminar tercero el Gran Premio de Portland.

"Ha sido un año increíble y estoy deseando que lleguen más", dijo el piloto catalán, campeón de la Indycar en 2021, 2023, 2024 y 2025.

Palou se proclamó campeón a falta de dos carreras, Milwaukee y Nashville, para el final de la temporada, mostrando un dominio abrumador sobre el resto de sus rivales. El piloto de Chip Ganassi, que empezó la temporada con cinco victorias en seis carreras, ha sumado en total 8 triunfos.

"Ha sido una pena no poder terminarlo con otra victoria, pero lo luchamos. Di todo lo que tenía. Intenté todo para adelantar a (Christian) Lundgaard, pero hoy no pudo ser", lamentó Palou, que conquistó el campeonato con un podio.

El cuarto título de la IndyCar para Álex Palou lleva una compensación económica que está en función de los resultados que obtiene en las diferentes carreras del campeonato. Todavía tiene pendientes las citas de Nashville y Milwaukee así que la cantidad puede aumentar. En cualquier será la temporada en que se embolsará un mayor premio económico, ya que de momento ha ganado ocho carreras, más de la mitad que se ha disputado. La más importante de ellas fueron las 500 Millas de Indianápolis por lo que percibió 3,8 millones de dólares. Esa es una cantidad similar al salario anual que tiene con la escudería Chip Ganssi Racing.

Ahora uno de sus objetivos es llevarse las 24 Horas de LeMans, una carrera que afrontó el año pasado y que terminó en la séptima posición. "No voy a poder estar este año por un conflicto con una de nuestras carreras, pero es una carrera increíble, muy grande. Me encantó formar parte de ella el año pasado, pero bueno, a ver si en un futuro podemos volver a ir e intentar ganarla", aseguró