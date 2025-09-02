Dana White, presidente de la UFC, hace oficial el evento de la Casa Blanca: "La pelea en la Casa Blanca está en marcha"

La UFC no deja de sorprender a sus aficionados. Desde hace varios meses, el presidente de la compañía, Dana White, afirmó que uno de sus objetivos principales era el de hacer llegar la promotora a cualquier lugar del mundo, y vaya que si lo ha conseguido.

En un acuerdo histórico, la UFC realizará una velada de artes marciales mixtas en la Casa Blanca. La noticia fue anunciada hace un mes por el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y desde entonces ambas partes han estado trabajando y puliendo esa idea.

Ahora, varias semanas después desde el anuncio, Dana ha confirmado que el evento será una realidad y que tendrá lugar en los jardines presidenciales tras varios meses gestándose la idea.

Dana White confirma la noticia

Lo cierto es que la UFC pretendía tantear esta posibilidad desde hace mucho tiempo. Tras varias reuniones y un estudio por parte de la UFC para concretar si realmente era viable programar un evento de MMA en las instalaciones de la Casa Blanca, la compañía ha confirmado que será una realidad en 2026.

La UFC desarrollará un evento numerado el próximo 4 de julio de 2026 con motivo del 250 aniversario de la independencia del país. Así lo explicaba para los fanáticos el presidente de la UFC. "La lucha por la Casa Blanca está en marcha. Tendré más detalles al respecto en las próximas semanas. Lo hemos conseguido", aseguraba en redes sociales.

¿Cómo será el evento?

A pesar de que Dana White ha declarado que dará más detalles acerca del evento en las próximas semanas, hay ciertas condiciones que ya se conocen. Por un lado, Donald Trump aseguró que la Casa Blanca podría acoger a unos 20.000 espectadores, una capacidad muy similar a la de otros lugares como el Madison Square Garden o el T-Mobile Arena.

En cuanto a la venta de tickets, Dana White ya adelantó que no habrá venta oficial de tickets como en otros eventos numerados, sino que todas las entradas serán gratuitas. A falta de más detalles, habrá que esperar a saber si cualquier persona puede acceder o serán entradas exclusivas.

Y respecto a los combates en sí, la UFC prepara algo histórico. Desde la compañía quieren que la velada sea recordada para siempre y, para ello, están trabajando en contar con los mejores luchadores o, al menos, los que más interés generan. Así lo explicó Dana White hace un mes, anunciando que será "la mejor cartelera de todos los tiempos".

Jon Jones y McGregor en la misma cartelera

Y para crear la mejor cartelera de la historia, la UFC necesita a los mejores nombres. De entre todas las posibilidades, Dana White ha nombrado a Conor McGregor y Jon Jones. Se trata de dos peleadores que elevarían el nivel de la cartelera, y por eso la compañía los quiere presentes.

Ambos se han pronunciado a través de sus redes sociales mostrando su interés en participar en la velada, y como consecuencia han regresado a los tests antidopaje de la UFC. A pesar de que resulta complejo cuadrar a los dos, el presidente no tira la toalla y sueña con ello.

La cartelera ya es una realidad, y la promotora cuenta con casi un año para trabajar en dicho evento y reunir a los mejores peleadores. Los detalles se irán ampliando con el paso del tiempo, pero la realidad es que la MMA está alcanzando niveles que hace muy poco parecían imposibles, logrando que el deporte crezca de manera exponencial por todo el mundo. La visibilidad que tendrá dicho evento provocará que las MMA sigan creciendo a nivel internacional y, como no, la UFC, que cada año es más seguida por los fanáticos.