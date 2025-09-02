El dardo de Uche al Getafe tras su salida

Christantus Uche se despidió del Getafe con un mensaje cargado de sentimientos encontrados. El centrocampista nigeriano reconoció que su paso por el club azulón no estuvo siempre a la altura de las expectativas, pero subrayó que lo dio todo durante su etapa en LaLiga. “Llegué lleno de sueños y ambición, con ganas de dejar huella. No siempre las cosas salen como uno espera, pero me voy sabiendo que lo di todo”, escribió en sus redes sociales, reflejando un orgullo personal mezclado con un toque de decepción por lo que pudo haber sido.

A pesar de esas sensaciones, Uche destacó el apoyo recibido por entrenadores, compañeros y todo el personal del club. Afirmó que en Getafe aprendió el valor de la familia y que se lleva amistades y recuerdos que conservará para siempre. Su mensaje transmitía un sentimiento agridulce: gratitud por lo vivido y, al mismo tiempo, la sensación de que su etapa en el club podría haber sido más fructífera.

El motivo de su salida ya es oficial: Uche emprenderá una nueva aventura en la Premier League, fichando por el Crystal Palace. El joven centrocampista ve en Inglaterra la oportunidad de relanzar su carrera, enfrentarse a un fútbol más físico y competitivo, y demostrar todo su talento en uno de los campeonatos más exigentes del mundo. Esta decisión marca un paso importante en su trayectoria profesional, dejando atrás Madrid pero llevando consigo la experiencia acumulada en España.

Consciente de que deja un capítulo abierto, Uche se mostró optimista respecto a su futuro: “Me voy con orgullo y con la ilusión de crecer aún más en mi carrera. Crystal Palace representa un nuevo desafío, y estoy listo para afrontarlo con la misma pasión con la que jugué en Getafe”. Su adiós combina la nostalgia por lo que deja atrás y la emoción por lo que está por venir, cerrando su etapa en LaLiga con gratitud y mirando hacia la Premier con determinación.