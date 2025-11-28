El dato que refleja el sufrimiento de España ante Alemania

España no se reconoció en el espejo hasta la segunda parte en el Fritz Walter Stadion de Kaiserslautern. Cuesta recordar una primera mitad en la que España se viera tan sometida. La estadística reflejaba nueve disparos de Alemania, 19 al final, pero no evidenciaba la claridad de varias de las oportunidades de las germanas. Bühl, Anyomi, Minge, Kett, Brand, Cerci, Knaak... más de medio equipo alemán pudo superar a Cata Coll, pero cuando no respondió la portera de mil formas diferentes lo hizo Irene Paredes para salvar sobre la misma línea de gol. «No hemos jugado el partido que queríamos», confesaba la portera de España en TVE.

España ha llegado a la final de la Liga de Naciones como defensora del título que conquistó en 2024 y enfrente está la rival a la que derrotó por primera vez en la pasada semifinal de la Eurocopa. Alemania escarmentó de lo que sucedió el pasado verano y amedrentó al equipo español con una presencia física en todo el campo que derivó en la ausencia de Alexia y Aitana.

Sin balón, España no es España. La selección logró cambiar el paisaje en el primer cuarto de hora de la segunda mitad. Fue un equipo mucho más reconocible, se adueñó de la pelota y empezó a acercarse a la portería de Berger. Alexia hizo un disparo «made in Lamine Yamal» y Esther González estrelló un balón en el poste izquierdo.

Alemania se sintió inferior en ese tramo, pero fue capaz de volver a amenazar sobre todo con Bühl. La extremo fue una pesadilla para la defensa de la Roja. «Hemos sufrido bastante porque nosotras siempre queremos tener el balón y no lo hemos conseguido, pero hemos sabido sufrir. En la segunda parte ha ido mejor y el resultado al final ha sido positivo», comentaba Coll. «Sabíamos que ellas nos iban a llegar y que iban a tener ocasiones porque son Alemania», apuntaba Cata. Y terminaba con un llamamiento a la afición para el Metropolitano: «Que vengan, que nos animen y seguro que lo harán como siempre porque lo hacen de puta madre».