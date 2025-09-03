Acceso

La declaración más contundente de Djokovic sobre su futuro

El serbio valoró diferentes temas de actualidad del momento

Djokovic celebra su victoria ante RublevEuropa Press
Novak Djokovic volvió a dar una muestra de autoridad en la pista al derrotar a Jan-Lennard Struff en la cuarta ronda del US Open. El serbio, a sus 38 años, ya está entre los ocho mejores del torneo y mantiene vivo el sueño de sumar su vigesimoquinto título de Grand Slam.

Tras el encuentro, Djokovic se mostró sereno pero ambicioso: “Todavía queda un largo camino por recorrer. En los últimos dos años he aprendido que debo ir partido a partido”. El número uno del mundo reconoció que, aunque sueña con levantar otra vez el trofeo en Nueva York, la clave está en centrarse en cada paso y no adelantarse.

En cuartos de final le espera Taylor Fritz, actual campeón del torneo. Djokovic acumula un histórico 10-0 frente al estadounidense, una estadística que le aporta confianza pero también un reto mental: “La presión siempre está ahí, pero quizás un poco menos porque llegas con más confianza al partido sabiendo que nunca has perdido. Te gusta enfrentarte a jugadores contra los que nunca has perdido”.

El serbio también recordó otras rivalidades en las que ha mantenido un dominio absoluto, como su récord 20-0 ante Gaël Monfils: “Cada vez que juego contra él, la gente me pregunta: ‘¿Es este el momento en que me va a ganar?’ Siempre hay esa presión añadida, porque necesitas ganar y no quieres perder ni un solo partido”.

Djokovic acumula ya 94 victorias en Flushing Meadows y ha superado las molestias físicas que sufrió en el arranque del torneo. A solo tres triunfos de una nueva consagración, persigue un título que no conquista desde 2023 en el mismo escenario.

