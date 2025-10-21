El detalle en los pies de las Guerreras al jugar contra Israel: “Compito, sí. Pero no lo hago con indiferencia”

España sigue firme en su camino al próximo Campeonato de Europa que se disputará en 2026. Tras vencer a Grecia en el estreno por 20 goles de ventaja, las Guerreras volvieron a hacer lo propio en Bratislava ante Israel. Lideradas por una gran Ona Vegué con siete tantos, la Selección se impuso por un gran 22-38 en un partido que no querían jugar como manifestaron antes del encuentro.

Finalmente, en un encuentro fantasma sin público ni cámaras de televisión, la victoria fue amplia y las Guerreras lideran el grupo de clasificación junto con Austria, ambas con cuatros puntos. Los dos combinados nacionales se medirán en la próxima jornada en la pugna por el liderato. El partido nada se parecerá al de Israel que desde el primer momento estuvo marcado por el conflicto con Gaza y sobre el que las españolas se posicionaron claramente como mostraron durante el partido y en redes sociales.

El detalle en las zapatillas de las jugadoras

En balonmano es habitual que las jugadoras lleven unas cintas en la zapatilla con resina para mejorar el agarre del balón. Sin embargo, en el partido ante Israel había algo adicional en las zapatillas de la mayoría de jugadoras: una sandía. Puede parecer un gesto que las españolas realizaron por algún tema personal, pero está directamente relacionado con la situación geopolítica.

La sandía se convirtió en un símbolo de resistencia y solidaridad con Palestina, especialmente en el contexto de la ocupación y las restricciones impuestas por Israel. Los colores de la sandía (verde, rojo, blanco y negro) evocan la bandera palestina, y debido a que en ciertas épocas mostrar la bandera estaba prohibido, la sandía se utilizó como un símbolo alternativo para expresar identidad nacional y apoyo. Lucía Prades compartió en su historia de Instagram la foto de la sandía en las zapatillas de las jugadoras junto con un emoticono de la bandera de Palestina.

La sandía en la zapatillas de Las Guerreras Instagram

Un comunicado conjunto: "No puedo ignorar lo que suceda más allá de la pista"

Varias jugadoras compartieron un mensaje en redes sociales reflexionando sobre el partido. Algunas lo hicieron en español y otras en inglés. Comenzaba de manera contundente: "Ante el deber de jugar, no puedo ignorar lo que sucede más allá de la pista, en tanto lo que soy permea totalmente lo que represento como jugadora. Como deportista, me resulta imposible separar por completo la competición de la realidad que ahí fuera golpea cada día las vidas de personas inocentes".

Las jugadoras denunciaban un doble rasero: "Pienso en cómo, en otros momentos de la historia reciente, el deporte ha actuado con determinación ante los abusos cometidos contra los derechos humanos, y, cuando no lo ha hecho, la ignominia ha sellado la memoria colectiva de sus responsables, quienes lo perpetraron, permitieron o posibilitaron. En cambio hoy, reina un silencio que ahoga. Esa doble vara de medir también duele".

El mensaje acabó con un mensaje de solidaridad y un deseo de paz, sin olvidar la reivindicación: "Mi solidaridad está con el pueblo palestino, sometido a un genocidio que ha arrasado la vida de 68.000 personas y en cuyo hogar no han dejado piedra sobre piedra. No se trata de política (pregúntese quién lo argumenta y porqué): se trata de humanidad, dignidad y justicia. No puedo no alegrarme ante la posibilidad de un acuerdo que acerque la paz y alivie, aunque sea un poco, tanto dolor. Esta esperanza no borra la responsabilidad ni es incrédula. Compito, sí. Pero no lo hago con indiferencia".