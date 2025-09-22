Los detalles de la 'guerra' entre Bordalás y Ferran

José Bordalás, entrenador del Getafe, no ocultó su frustración tras la derrota por 3-0 frente al Barcelona y respondió con contundencia al comentario de Ferran Torres, quien había asegurado que el conjunto madrileño “no propone nada”. Bordalás calificó esas palabras como “una falta de respeto” y enfatizó que entre ambos estilos existe una diferencia enorme, “una diferencia que vale mil millones de euros”, en referencia a la calidad de plantilla, recursos y alternativas tácticas de los azulgranas frente a la limitación de su propio equipo.

Más Noticias Chus Mateo, nuevo seleccionador español de baloncesto

El técnico subrayó que el Barcelona posee jugadores de nivel élite en cada puesto, capaces de adaptarse a diferentes situaciones de juego: desde el dominio absoluto de la posesión hasta rápidos contraataques y el aprovechamiento inteligente de los espacios. Esto permite al Barça variar su estilo según las necesidades del partido y complicar la labor de cualquier rival. Por el contrario, el Getafe, con menos recursos y un plantel más reducido, debe ajustarse constantemente a las circunstancias y maximizar sus limitadas opciones, haciendo del orden, la disciplina táctica y la resiliencia sus principales armas.

Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de haber rotado jugadores para este duelo, Bordalás reconoció que ya están centrados en el próximo partido, que definió como “el más importante ahora mismo”, que se disputará el miércoles. Señaló que la plantilla está mermada por varias ausencias importantes y que el equipo se apoya en muchos jóvenes que están en proceso de consolidarse en el primer equipo, lo que condiciona la planificación de entrenamientos y la gestión del esfuerzo físico durante los partidos.

En cuanto al sistema con tres centrales utilizado frente al Barcelona, Bordalás explicó que se trató de una decisión táctica derivada de las circunstancias del encuentro. “No es nuestra formación habitual, pero nos permite cubrir nuestras carencias defensivas y mantener un orden sólido frente a un rival de gran nivel”, afirmó. Añadió que cada cambio en la alineación responde a la necesidad de adaptarse a las limitaciones de la plantilla y sacar el máximo rendimiento de los jugadores disponibles.

El técnico también habló sobre la incorporación de Nyom, destacando que se trata de un futbolista que aporta experiencia, liderazgo y equilibrio, aspectos fundamentales para ayudar a los más jóvenes y mantener la cohesión del equipo en momentos críticos. Según Bordalás, la presencia de jugadores veteranos y de carácter en el vestuario es clave para transmitir confianza y disciplina al resto del grupo, sobre todo en partidos de alta exigencia como los que enfrentan al Getafe con equipos de primer nivel.

Bordalás recalcó que, a pesar del resultado adverso, su equipo mantiene la convicción en su estilo de juego y en su capacidad para competir. “No podemos compararnos con un club que dispone de recursos ilimitados y jugadores de primer nivel en todas las líneas. Nosotros trabajamos con lo que tenemos, y eso exige esfuerzo, compromiso y adaptación constante”, señaló. Añadió que cada partido, incluso las derrotas, representa una oportunidad de aprendizaje: permite analizar errores, mejorar en aspectos defensivos y ofensivos, y preparar mejor los encuentros futuros.

El técnico hizo hincapié en que la esencia del Getafe no se mide únicamente por los resultados, sino por la manera en que afronta cada desafío. Considera que la disciplina táctica, la resistencia física y la actitud competitiva son fundamentales para mantenerse en la élite y crecer como equipo. Bordalás concluyó que la prioridad es consolidar un estilo reconocible, capaz de competir de manera organizada, eficiente y efectiva, independientemente de la calidad del rival.

Por último, el entrenador destacó la importancia de mantener la moral alta dentro del vestuario y fomentar la confianza de los jugadores jóvenes, quienes son clave para el presente y futuro del equipo. Señaló que su labor no se limita a preparar partidos, sino también a formar a un grupo cohesionado y resiliente, capaz de afrontar los retos de LaLiga con profesionalismo y ambición.