El día que el Bayern casi ficha a Lamine Yamal por 5 millones

Lamine Yamal se ha convertido en una de las grandes sensaciones del fútbol europeo gracias a sus cifras impactantes, tanto en el Barcelona como en la selección española. En la temporada 2024-25 de LaLiga disputó 35 partidos, en los que anotó 9 goles y repartió 13 asistencias, sumando un total de 22 contribuciones ofensivas en solo esa campaña.

En lo que va de la campaña 2025-26, sus números siguen siendo impresionantes: en tres partidos de Liga acumula 2 goles y 2 asistencias, lo que equivale a 4 participaciones directas en 270 minutos. Esto supone una media de 1.33 contribuciones por cada 90 minutos.

Claves de su rendimiento esta temporada: su promedio de xG (goles esperados no penalti) es de 0,67 por 90 minutos, con un total de 2.01 en el tramo inicial. Ha intentado 18 disparos, de los cuales 7 fueron entre los tres palos, con un 38,9 % de precisión. Necesita unos 9 tiros para marcar un gol, con una media de 6 disparos por cada 90 minutos jugados. En el aspecto creativo, promedia 0,52 asistencias esperadas (xA) por 90 minutos, lo que lo coloca por encima del 96 % de los jugadores en LaLiga, además de generar 2,33 pases clave por partido.

En el ámbito internacional, para España, su impacto también ha sido extraordinario: suma 16 contribuciones en solo 22 partidos jugados, superando incluso los registros de Vinícius Jr.

A nivel acumulado en clubs, Lamine ha disputado 109 partidos con el Barcelona en todas las competiciones, en los que ha marcado 27 goles y ha entregado 37 asistencias.

El agente del jugador confirmó que, en la temporada 2024-25, sumó 11 goles y 16 asistencias en sus 35 apariciones en todas las competiciones, lo que refuerza aún más su valor como factor determinante de juego.

Destaca también su impresionante rendimiento en la presente campaña: ya ha logrado 40 contribuciones ofensivas entre goles y asistencias, lo que ha impulsado voces como la de su agente Jorge Mendes, quien lo presenta como candidato legítimo al Balón de Oro.