Donald Trump confirma la fecha del evento de la UFC en la Casa Blanca: será el día de su cumpleaños

Los rumores acerca del evento que va a organizar la UFC en la Casa Blanca no paran de sucederse. Cada semana aparece nueva información acerca de los peleadores que estarán presentes y los combates que tiene en mente el presidente de la compañía, Dana White.

Sin embargo, se desconocía la fecha exacta en la que tendrá lugar el evento. Se sabía que sería en julio aproximadamente, puesto que es el mes en el que se celebrará el 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos. Pero finalmente no será así.

Y es que Donald Trump se ha encargado de revelar de manera anticipada la fecha exacta en la que la UFC y la casa presidencial harán historia. Será el primer evento deportivo que se realiza en las instalaciones de la Casa Blanca, marcando un antes y un después dentro del deporte.

¿Cuándo se realizará el evento?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que la UFC llegará a la Casa Blanca el próximo 14 de junio de 2026, coincidiendo con su 80 cumpleaños. Así lo ha confirmado el presidente durante un discurso en la Estación Naval de Norfolk.

"El 14 de junio de 2026 se realizará en la Casa Blanca una gran cartelera de la UFC", afirmaba Trump en su discurso. A pesar de que el día de la independencia es en julio, el evento tendrá que ser adelantada debido a la agenda del presidente estadounidense.

Una fecha sorprendente

Tras hacerse oficial la fecha, muchos aficionados han quedado sorprendidos. Y es que el 14 de junio de 2026 será domingo, algo inusual dentro de la promotora, que siempre realiza sus eventos los sábados. En este sentido, es probable que todo haya sido organizado teniendo en cuenta la presencia del presidente.

Por otro lado, cada semana que pasa comienzan a conocer más detalles acerca de la cartelera, lo que hace aumentar las expectativas. Según aseguró Dana White, el evento acogerá a 5.000 personas aproximadamente y tendrá lugar en el jardín sur de la Casa Blanca.

Asimismo, en varias entrevistas ha confirmado que será "la mejor cartelera de todos los tiempos".

Conor McGregor estará presente

Todo hacía indicar que McGregor estaría presente en la Casa Blanca. Tanto el peleador como el presidente de la UFC han hablado acerca de ello en las últimas semanas, y parece que ahora ya es oficial. Y es que el excampeón ha asegurado en Fox News el pasado miércoles que el contrato está firmado y que su presencia es una realidad.

"Trato cerrado, firmado, entregado. McGregor competirá en la Casa Blanca para el 250 aniversario de Estados Unidos", aseguraba durante la entrevista.

Tras su anuncio, el excampeón ha asegurado a través de sus redes sociales que va a desconectar por un tiempo, con el objetivo de preparar su combate en la Casa Blanca. "Hola a todos los que están en línea, estaré fuera de aquí por un tiempo, ¡nos vemos pronto! ¡Mi amor, inquebrantable! Gracias a todos", escribía en X.

Topuria se apunta a la Casa Blanca

En las últimas semanas, multitud de peleadores han dejado caer su intención de estar en la cartelera de la Casa Blanca. Sin embargo, uno de los más llamativos ha sido Ilia Topuria. El hispano-georgiano deslizó la posibilidad de estar presente en la Casa Blanca a través de un mensaje en X: "¿Quién quiere apostar conmigo a que soy el evento principal en la Casa Blanca?", aseguraba.

Tan solo en estos momentos parece confirmada la presencia de Conor McGregor, por lo que habrá que esperar a que pase el tiempo para conocer quiénes conformarán el evento al completo. Sin embargo, la posibilidad de que Ilia esté presente es real, y será Dana White el que tendrá que decidir si es así, o si por el contrario reserva esa plaza para otro luchador de tal calibre.