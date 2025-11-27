El drama del fisoculturista Kirill Tereshin tras años inyectando aceite en sus biceps: podría perder los dos brazos

Kirill Tereshin saltó a la fama en 2017 en instagram mostrando la evolución de sus enormes brazos. El joven fisicoculturista se volvió viral por subir fotos donde se lo observa con impactantes bíceps y tríceps pero también por sus prácticas, poco deportivas, para ganar masa muscular.

Natural de la ciudad rusa de Pyatigorsk impactó por su consumo de Synthol inyectable, un aceite que sobrevuela en el ambiente del culturismo. Debido a este crecimiento inusual, fue comparado con el personaje de dibujos animados Popeye.

"Para alcanzar un gran tamaño, necesitas inyectarte litros en los brazos", reconoció al portal británico "The Sun" el fisio culturista ruso, quien confesó que «cuando lo estaba haciendo, tuve una fiebre, cerca de 40 grados, estaba tirado en la cama, sintiendo que me moría, pero entonces todo mejoró».

El producto se compone de 85% de aceite, 7,5% de lidocaína y 7,5% del alcohol. Pero no solo eso, el deportista también reconoció inyectarse vaselina.

Una peligrosa práctica que ahora puede salirle muy cara. Kirill podría perder sus brazos tras inyectarse durante años vaselina y aceite en sus bíceps.

Tereshin de 29 años, saltó a la fama por su transformación física en 2017 y continuó inyectándose vaselina y synthol (sustancia que se compone generalmente de aceite, alcohol bencílico y lidocaína) en los bíceps para lograr un aumento muscular desproporcionado.

Sus biceps estallaron

Sin embargo, lo que comenzó como una ambición estética, pronto se convirtió en una pesadilla: la sustancia le está provocando severos daños internos que avanzan progresivamente hasta el punto de causarle graves infecciones.

Las polémicas inyecciones le causaron una fibrosis tisular (acumulación excesiva de tejido como respuesta a una lesión crónica, inflamación sostenida o daño prolongado), seguida de necrosis (tejido muerto) debido a que su cuerpo rechazó la sustancia química. Él mismo relató que su bíceps “estallaron literalmente”, dejando un orificio considerable y tejido necrosado en el interior.

Los médicos que atendieron a Popeye Tereshin le han advertido que la única alternativa para salvar su vida podría ser una doble amputación, ya que la infección que padece es grave y persistente. El tratamiento requiere la intervención de un equipo multidisciplinar compuesto por un cirujano vascular, un cirujano plástico y un cirujano reconstructivo. No obstante, las operaciones de injerto de piel necesarias para intentar preservar sus brazos no pueden realizarse hasta que la infección remita, lo que incrementa el riesgo de complicaciones fatales, Según publica el portal Men’s Health. El propio Tereshin ha reconocido la gravedad de su situación y expresó su arrepentimiento: “Cometí una estupidez y la estoy pagando…”

Kirill Tereshin ya se había sometido a una cirugía para extirpar las áreas dañadas en 2019, pero la infección ahora está tan extendida que las heridas no pueden sanar, según los medios rusos.