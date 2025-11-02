Dura sanción a un deportista olímpico por publicar un vídeo practicando sexo en un avión

Convertirse en deportista profesional ya de por si es complicado, hacerlo sin dinero es prácticamente imposible. Esta es la dura realidad a la que se enfrentan cientos de atletas que buscan fondos a la desesperada para lograr su sueño. Y la venta del material para adultos se postula ya como la principal línea de financiación para ellos. La red de contenido sexual “Onlyfans” se ha convertido en la gallina de los huevos de oros para muchos deportistas que ha visto como posar desnudos les resulta mucho más rentables que su rendimiento en la cancha.

En los últimos años, decenas de Gimnastas, surfistas, luchadores, pilotos y hasta futbolistas han cambiado las canchas por el set de fotos xxx. La estrella de voleibol brasilkeña Key Alves, el oro olímpico Matthew Mitcham, la piloto Rennee Gracie o la ex estrella del Charlton Madelene Wright dan fe de sus suculentos beneficios y algunas reconocen que ahora son millonarias. Sin embargo, para otros atletas se ha convertido en la única vía para financiar sus entrenamientos o desplazamientos a las competiciones. Este es el caso de Kurts Adams Rozentals, que decidió publicar contenido para adultos para financiar el sueño olímpico y ayudar a su madre.

El palista británico, que compite en el eslalon individual en canoa, ya fue suspendido en abril por acusaciones relacionadas con su actividad en las redes sociales.

Fue expulsado en espera de una investigación del Programa de Clase Mundial de Paddle UK, que le paga más de 19.000 euros al año para ayudarlo a financiar su estilo de vida como futuro atleta olímpico.

Un sueño que ahora parece esfumarse ya que ha ha recibido una sanción de dos años por contenido explícito subido a sus cuentas en redes sociales.

Sexo explícito en un avión

Este contenido incluía un vídeo en el que realizaba lo que se describe como un “acto sexual” en un avión, subido a su cuenta de Instagram en marzo, según la BBC .

El joven de 23 años atrajo la atención de los medios nacionales a principios de este año cuando afirmó haber ganado más de 200.000 euros con una cuenta de OnlyFans entre enero y mayo.

El atleta afirmó que ese trabajo secundario en la plataforma de contenido para adultos le permitió sobrevivir económicamente mientras perseguía su sueño de llegar a los Juegos Olímpicos.

Pero ese sueño parece muy lejano ahora después de que un comité disciplinario dictaminara que el vídeo en cuestión desacreditó gravemente al deporte, al tiempo que infringía las políticas que regulan el comportamiento indecente, ofensivo o inmoral.

Dos años sin competir

Kurts Adams ha recibido una prohibición de dos años de participar en todas las competiciones y de entrenar, y anteriormente fue expulsado del Programa de Clase Mundial, una iniciativa diseñada para ayudar a los atletas en su camino hacia los Juegos Olímpicos, dirigida por Paddle UK.

A pesar del importante castigo, Rozentals no se mostró excesivamente arrepentido tras la decisión, y declaró a BBC Sport : “Esta prohibición nunca habría ocurrido si los atletas hubieran recibido la financiación adecuada. Y aunque entiendo que el vídeo pueda describirse como una locura, no era ilegal y desde luego no debería ser motivo para expulsar a un atleta”.

Rozentals fue expulsado del Programa de Clase Mundial en abril tras la reacción inicial negativa suscitada por la creación de su cuenta de OnlyFans. Recibía una beca anual de 19.000 euros como parte de la iniciativa para continuar su formación, pero insistió en aquel momento en que esto no era suficiente para cubrir los gastos de los aspirantes a atletas.

"No me arrepiento..."

Sin embargo, la aspirante a estrella afirma que no se arrepiente de haber filmado el video, declarando que los ingresos extra le ayudaron a cambiar su estilo de vida.

“Mirando hacia atrás ahora, probablemente no publicaría algo así. Pero recuerdo el estado mental en el que me encontraba cuando lo filmé y lo publiqué”, declaró.

“Fue la primera vez en mi vida que vi un progreso real en mi situación financiera. Fue la primera vez que pude financiar mi formación por mí mismo. Vi una correlación directa entre hacer ese tipo de videos y la mejora de mi situación vital. Así que, estaba en un estado mental en el que sabía que todo lo que tenía que hacer para continuar con esto era seguir haciendo videos como estos. Vivimos en un mundo loco. No me arrepiento", sentencia.

Paddle UK afirmó en un comunicado que están “comprometidos a garantizar un entorno seguro y abierto para todos, y que se tomarán medidas en virtud de la política disciplinaria para atletas cuando sea necesario y proporcional”.