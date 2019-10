El parabólico: Modric y Bale, tocados en el Gales-Croacia

El partido entre Gales y Croacia (1-1) lo pudo acabar perdiendo... el Madrid. En un encuentro en el que los croatas se habían adelantado con un tanto de Vlasic, neutralizado por un golazo de Bale, los minutos finales le pusieron el corazón en un puño a los aficionados blancos y al club, que afronta ahora dos semanas decisivas en Liga y Champions con sus salidas a Mallorca, Estambul y el Clásico del Camp Nou.



El tanto de Bale, gran zurdazo cruzado tras un magnífico control dentro del área, sirve de poco a una selección de Gales con un pie fuera de la próxima Eurocopa, cuarta clasificada de su grupo. Cuando el partido languidecía, llegaron las dolencias de Modric y Bale. Gareth disputó los últimos diez minutos del partido cojeando ostensiblemente, aunque aguantó en el campo porque Ryan Giggs ya no podía hacer más cambios. El seleccionador galés quiso quitar importancia a la supuesta lesión de su estrella: «Sólo ha sentido unos calambres. No quería salir. Tuvo una actuación fantástica, fue una lástima lo que le ocurrió».



Quien no pudo acabar el partido, teniendo que retirarse ayudado por las asistencias, fue Luka Modric, que se llevó la peor parte de una entrada que le hizo a Wilson, quien impactó con su rodilla en el muslo derecho del futbolista croata del Real Madrid, que además fue amonestado en el lance. Por sus gestos de dolor, Modric parecía haberse lesionado de cierta gravedad, aunque el seleccionador Zlatko Dalic también quiso acallar las alarmas: «Se llevó un golpe en el muslo derecho y tuvo que salir. Deberá descansar dos o tres días pero creo que no es grave y estará bien». Además, Nikola Jerkan, miembro del cuerpo técnico de la selección ajedrezada, añadió que «según los médicos, Modric ha recibido un golpe doloroso en el cuádriceps. Es lógico que la gente esté preocupada por el Clásico, pero parece que no tiene mucha importancia».



El jugador del Real Madrid volvió a tener una gran actuación con Bélgica en la victoria (0-2 ante Kazajistán) y se inventó una asistencia de 30 metros para que Meunier pusiera el segundo tanto un equipo ya clasificado para la Euro. Hazard condujo por el centro del campo hasta que levantó la cabeza y puso un pase en largo para la entrada de Meunier por la derecha rompiendo dos líneas de Kazajistán. El madridista había disputado 63 minutos ante San Marino el jueves y jugó el partido completo frente a Kazajistán.



El portero de la Juventus desveló lo que le dijo a su actual compañero Cristiano Ronaldo tras el tanto de chilena de hace dos años que consiguió en Turín con la camiseta del Real Madrid. Buffon expresó que «tras unos 25 segundos de frustración por el gol, pensé en lo que me había hecho, un tanto realmente bonito, y le pregunté: ¿cuántos años tienes?». La respuesta del portugués fue: «No está mal para uno de 33 años, ¿no? Al final acabamos riendo los dos».

Neymar, tercer KO con Brasil en menos de un año

El jugador del PSG se marchó en el minuto 12 del amistoso ante Nigeria (1-1 con gol de Casemiro) debido a un pinchazo en la parte posterior de su muslo izquierdo. Una vez en el banquillo, el equipo médico de Brasil le colocó una bolsa de hielo. Es la tercera vez que Neymar sufre algún problema médico con Brasil en menos de un año. El doctor de la «canarinha», Rodrigo Lasmar, dijo: «Quería continuar, pero vio que no era normal y prefirió salir por precaución. Será sometido a pruebas en París».