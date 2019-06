El Real Madrid pide jugar las tres primeras jornadas de Liga lejos del Bernabéu

Las obras del Santiago Bernabeú ya han comenzado para transformar el estadio madridista. El plan es terminarlo en tres años y medio e intentar hacerlo cuando menos moleste a los espectadores. Por eso el Real Madrid ha pedido a la Liga, según ha adelantado Marca, pedir que los tres primeros encuentros de Liga se jueguen lejos del Bernabéu y así poder acelerar con las obras. Es una petición que ya hizo el Atlético la temporada pasada hasta que el Wanda estuvo listo.

El sorteo se celebrará el 4 de julio y la competición volverá a ser asimétrica, como sucedió la última campaña. Es decir, la primera vuelta y la segunda no serán iguales.

Así, el proyecto de Zidane tardará en llegar al estadio madridista. No habrá problemas para que LaLiga cumpla con la petición del conjunto blanco. Los aficionados blancos tardarán en ver a Hazard y los otros fichajes del conjunto blanco. Empezar con tres partidos fuera puede ser un problema o un acicate. Si se empieza regular, no tener el apoyo del público no ayudará; pero si se ganan los tres primeros encuentros lejos del Bernabéu, el proyecto empezará con buen pie.