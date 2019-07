El tuit que Mirotic ha borrado en el que animaba al Real Madrid

Cuando era jugador del Real Madrid, Mirotic, más que amor eterno al club blanco, aseguraba que nunca iba a jugar en el Barcelona. “Nunca me iría al Barcelona. Si uno se siente muy madridista no puede irse a ese equipo y ese es mi caso”, decía hace años. Después se marchó a la NBA y ahora se va a convertir en el jugador europeo mejor pagado, vestido con la camiseta azulgrana. En parte, Mirotic ha querido borrar ese pasado en el que hablaba con tanto ardor a favor del Real Madrid y en contra del Barcelona, pero no ha conseguido que un usuario en Twitter revele ese tuit tan madridista y que Mirotic, mirando atrás desde su nueva perspectiva de Barcelona, ha querido borrar. Pero no ha llegado a tiempo