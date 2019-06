¿El último partido sin Luis Enrique?

Desde que tuvo que abandonar la concentración de España el pasado 26 de marzo, Luis Enrique no ha vuelto a aparecer en público. Ese mismo día su segundo, Robert Moreno, dirigió a la selección en Malta. Y después se ha hecho cargo de las conferencias de prensa y de los entrenamientos, con la tutela de Luis Enrique desde la distancia.

La Federación ha mantenido siempre la discreción y la prudencia y no se ha puesto plazos para el regreso del seleccionador. Pero su retorno puede estar cerca. "Estamos viviendo al día. Seguro que mañana no va a estar, lo veo muy difícil", decía el domingo Robert Moreno en la conferencia de prensa previa al enfrentamiento contra Suecia. "Esperemos que esté en la siguiente y que en agosto no sólo trabaje desde casa sino que pueda a estar a nuestro lado", añadía.

El seleccionador ha estado pendiente en todo momento del trabajo de los internacionales de la Roja, incluso ha visto en directo desde su casa los entrenamientos, y ha conversado de manera constante con sus ayudantes. Es lo que Robert Moreno denominó "normalidad anómala" antes de jugar contra las Islas Feroe. "El único es que las charlas ahora las doy yo en vez de él, pero las habíamos consensuado. Tenemos una normalidad anómala, pero estamos muy contentos en el cuerpo técnico y con los jugadores porque la dinámica ha sido muy buena. En una situación así, todos han arrimado el hombro y es de agradecer", explicaba Moreno.

Luis Enrique suele integrar a su cuerpo técnico en la toma de decisiones y eso ha hecho más sencilla la situación. "Nosotros tenemos debate sobre los 23 jugadores que tenemos que traer; y, una vez aquí, tenemos debate sobre los que tienen que jugar", explica Robert Moreno. "Todas las decisiones se toman en base a varios criterios: el rendimiento que han tenido con sus equipos recientemente, el rendimiento que han tenido en las últimas convocatorias, el rival que tengamos... A veces, la gente piensa que las decisiones son un capricho, pero no lo son porque Luis lo consensúa todo". Y en la próxima convocatoria es posible que puedan hacerlo en directo.