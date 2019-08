El VAR de «El Chiringuito»: ¿Debió ser expulsado Piqué?

Juanfe Sanz: No. No es una ocasión manifiesta

Para valorar realmente si una ocasión es manifiesta hay que valorar la distancia a la portería rival y si el atacante de turno tiene el balón controlado. En este caso, Loren no lo tiene controlado en ningún momento, sino que hace un autopase. Hay mucha distancia. Es simplemente cartulina amarilla. El árbitro acertó.

Rafa Guerrero: No. No hay control de balón

Loren no tiene el balón controlado y, además, la distancia a portería es lo suficientemente lejana como para no considerar la ocasión manifiesta. Acierta González González al mostrar amarilla a Piqué en su partido número 500 con el Barça. El delantero bético no tenía la pelota controlada.