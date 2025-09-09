El elogio de Ilia Topuria a un campeón de la UFC: "Es un salvaje..."

Si algo caracteriza a las artes marciales mixtas, es que son impredecibles. A pesar del dominio de algunos peleadores, lo cierto es que en cualquier momento todo puede cambiar. Al ser un deporte de contacto, un buen golpe puede cambiar el transcurso del combate y, por ende, de una división.

Es por ello que, de manera frecuente, los campeones de las respectivas divisiones de la UFC van cambiando. En estos momentos, la compañía está sufriendo un cambio de trono en muchas de sus categorías. El último en sumarse a este cambio ha sido Khamzat Chimaev, que logró derrotar a Dricus Du Plessis con un dominio aplastante.

Tras varios años apuntando a ser la gran amenaza del peso medio, Khamzat ha asaltado el trono de las 185 libras. Con ello, el checheno se ha ganado el respeto de la UFC, y entre los peleadores que admiran su trabajo se encuentra Ilia Topuria. Ambos luchadores son en la actualidad la cara visible de la compañía y comparten una amistad desde hace tiempo.

Los elogios de Topuria a Chimaev

El hispano-georgiano y el checheno son amigos desde hace tiempo. Ambos se conocieron en el gimnasio All Stars Gym de Estocolmo, en Suecia, donde pudieron entrenar en más de una ocasión. Desde entonces, Ilia se ha cruzado varias veces con el ahora campeón, forjando así una gran relación.

Es por ello que se guardan un profundo respeto y ahora es 'El Matador' el que le ha dedicado buenas palabras. "El hombre es un salvaje. Él manda, termina con sus oponentes. Por eso respeto a Khamzat", aseguraba tras el UFC 308.

Ilia Topuria y Khamzat Chimaev X

Dos estrellas invictas

Algo que les hace especiales a los dos peleadores es que mantienen su historial invicto en sus respectivas carreras. Todo ello debutando en diferentes categorías, algo que es aún más complejo. Es por este motivo que ambas figuras suponen un gran caché para la UFC.

Los aficionados pagan por ver sus combates, y el interés que generan es comparable con el de muy pocos en la actualidad. Si hace años eran Jon Jones y Conor McGregor los protagonistas, ahora lo son Ilia Topuria y Khamzat Chimaev.

Chimaev quiere arrebatarle el número uno a Topuria

El checheno, a pesar de ser compañero del hispano-georgiano, supone una amenaza para Ilia. Tras su coronación, el checheno ha solicitado que se actualicen los rankings y sea él el que encabece esa lista. "No me importa quién hace el ranking libra por libra. Tengo que ser el número 1", aseguraba nada más salir de la jaula.

Además, su objetivo a largo plazo es el mismo: ser triple campeón de la UFC. Después de hacerse campeón venciendo a Alexander Volkanovski en el peso pluma y tras lograr el cinturón del peso ligero ante Charles Oliveira, el objetivo más ambicioso del hispano-georgiano es ascender al peso welter y tratar de hacerse con el título.

Por su parte, Chimaev planea bajar al peso wélter para hacerse con el cinturón, tal y como ha confirmado, para después ascender al peso semipesado con la idea de alcanzar la triple corona. "Jack Della Maddalena sería una buena pelea para mí. Si subo, ahí están Ankalaev y Alex Pereira... Puedo pelear por ese cinturón también", confirmaba el checheno tras obtener el título.

Lo que está claro es que tanto Ilia como Khamzat se han ganado el respeto mutuamente gracias a sus actuaciones sobre la jaula, y tras la coronación del checheno, los elogios están más que justificados.