Erik Markov, culturista español y actual Mr. Olympia Amateur del país, muere de forma repentina a los 27 años

El culturista español de origen lituano Erik Markov ha fallecido repentinamente a los 27 años, cuando se encontraba en el momento más prometedor de su carrera tras haber obtenido recientemente su tarjeta profesional de la Federación Internacional de Fisicoculturismo (IFBB). La noticia, confirmada por el portal especializado Generation Iron, ha causado una honda conmoción en la comunidad deportiva, aunque aún se desconocen las causas exactas de su muerte.

Una carrera que termina demasiado pronto

Markov había alcanzado su mayor éxito en mayo de 2025 al conseguir la tarjeta profesional tras su triunfo en el NPC Worldwide Amateur Olympia Spain, uno de los campeonatos más prestigiosos del circuito amateur. Ese mismo año se había proclamado campeón en el NPC Worldwide Top Tan Classic Regional, ambos títulos en la división Classic Physique, donde había demostrado un extraordinario nivel físico y técnico. Su pareja, la entrenadora personal Lucía Barahona, compartió un emotivo mensaje en Instagram recordándolo como "la mayor victoria" de su vida.

El fallecimiento de Markov se produce en un contexto delicado para el mundo del culturismo, donde varios atletas han fallecido de forma prematura en los últimos tiempos, lo que ha creado un debate sobre las exigencias extremas de esta disciplina.