El debut es importante, es la primera meta que alcanzan los futbolistas, un sueño por el que han sacrificado muchas cosas desde que empezaron a jugar al fútbol desde pequeños. El debut importa. Pero no es el punto final, quizá sólo es el principio de otra etapa, quizá la más importante, la que mide la madurez de un futbolista y su capacidad para aguantar la presión. Butragueño debutó a principio de febrero de 1984 contra el Cádiz. Hizo dos goles, uno maravilloso. Fue una aparición estelar.

Pero lo fundamental ocurrió después: fue titular contra el Español, en el siguiente partido, y metió dos goles; volvió a jugar contra el Salamanca en la jornada que seguía y siguió siendo titular más tarde contra el Atlético de Madrid. El debut puede estar contaminado por la ilusión, por la adrenalina de ese primer días. Pero después hay que seguir demostrando lo que se vale. "Los grandes jugadores se diferencian por eso, era un partido vital por como había transcurrido la fase de grupos, nuestra situación en la tabla. Necesitábamos ganar y el primer gol Rodrygo ha sido a los dos minutos, dice mucho de él y del fútbol que tiene dentro, de la toma de decisiones y eso es un don", decía Butragueño del futbolista brasileño nada más acabar el encuentro contra el Galatasaray.

(Vea el abrazo entre Rodrygo y Vinicius)

No fue el debut de Rodrygo en el primer equipo. Eso ocurrió contra Osasuna y ya allí dejó detalles del futbolista que es: control de balón orientado en carrera, velocidad y buena definición. Fue un detalle de estrella, pero un detalle. Había que ver más. Ha sido la lesión de Bale lo que le ha dado la oportunidad definitiva y no se ha dejado impresionar por lo que se jugaba. "En su tranquilidad se parece a Butragueño", aseguró Valdano. "Puede ser, no me sorprende la similitud de Rodrygo con Butragueño. Sabemos la carrera de Emilio en el Real Madrid y todo el mundo sabe que Rodrygo es un jugador de calidad y de futuro. Ojalá pueda seguir así y hacer la carrera de Emilio en el Real Madrid".

Los tiempos de Butragueño han cambiado mucho: ahora el fútbol exige un esfuerzo físico que no pedía cuando la Quinta del Buitre, pero no cambia la responsabilidad de jugar en el Bernabéu ni la madurez que se necesita para llevar la camiseta del Real Madrid y no dejarse abrumar por su peso. Algo de Raúl tiene en eso. La juventud no es un problema. Con 18 años y 113 días, Raúl hizo su primer hat trick en Europa contra el Ferencvaros. Con 18 años y 113 días, Rodrygo ha hecho el suyol.