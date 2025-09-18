España, 3 - Euskadi, 0: la selección suma dos triunfos más ante Euskadi en el Mundial de pelota

España logró dos nuevos triunfos ante Euskadi en el X Mundial sub'23 de trinquete que se disputa en la localidad de Venado Tuerto, en la provincia argentina de Santa Fe, una competición marcada por registrar los primeros partidos oficiales en copas del mundo entre ambos combinados.

Los dos últimos duelos corresponden a la cuarta jornada de la fase preliminar en la disciplina paleta goma: los equipos españoles masculino y femenino vencieron por 2-0 a los combinados vascos. En primera instancia, el dueto femenino de España venció con parciales de 15-4 y 15-11, mientras que, en segundo turno, la dupla masculina logró el triunfo por 15-3 y 15-10.

España ya se había impuesto sobre Euskadi por 2-0 en paleta cuero masculina, en lo que representó el primer partido entre ambos seleccionados en la historia de los campeonatos del mundo.

El torneo marca un hito en la historia de la disciplina al registrar el primer enfrentamiento oficial entre ambas selecciones, más allá de que estos equipos habían tenido su primer enfrentamiento el pasado 4 de junio en la I Liga de Naciones de cesta punta en frontón de 54 metros en la localidad vizcaína de Guernica, aunque la Federación Española de Pelota (FEPelota) no dio carácter oficial a esa competición.

La FEPelota sí reconoce la oficialidad del Mundial sub'23 de trinquete, también organizado por la Federación Internacional de Pelota Vasca (FIPV).

El Mundial en tierras argentinas incluye representaciones masculinas y femeninas del anfitrión, España, Euskadi, Francia, México, Uruguay, Perú, Bolivia y Chile, e incluye competiciones en pelota goma, paleta cuero, share y mano.

Más de 200 jóvenes pelotaris junto a cuerpos técnicos y familiares conformaron las delegaciones que se reunieron para la cita máxima de la ciudad santafesina, que alojará el torneo hasta las finales del sábado 20 de septiembre.

Euskadi fue reconocida como miembro de pleno derecho de la FIPV el pasado diciembre, una decisión que fue recurrida por la FEPelota ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo al alegar que hubo irregularidades en la celebración de la asamblea en la que se adoptó el acuerdo. El organismo con sede en Lausana (Suiza) aún tiene pendiente resolver el caso y determinar si ratifica o no la admisión del País Vasco como miembro de la FIPV.

A la espera de la resolución del pleito, la participación de España y Euskadi en la cita de Venado Tuerto normaliza un caso que tiene su raíz en la reforma de la Ley del Deporte aprobada en 2022, que permite a las federaciones autonómicas participar en el ámbito internacional en modalidades con arraigo histórico y social, como la pelota vasca.

La competición sub'23 de trinquete es la antesala del Mundial de pelota que organizará Argentina el próximo año en la provincia de San Luis, que podría suponer el estreno de Euskadi en la máxima competición a nivel absoluto.