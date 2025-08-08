España se corona en Tampere: dos jóvenes talentos convierten el Europeo Sub-20 en una fiesta dorada

Los Campeonatos de Europa Sub-20 de Atletismo, celebrados en Tampere (Finlandia), se tiñeron de oro para España. Dos jóvenes promesas del deporte nacional, Andrea Njimi Tankeu y Ander Garaiar, protagonizaron una jornada inolvidable al conquistar sendas medallas doradas en sus respectivas disciplinas: lanzamiento de disco y 100 metros lisos.

Andrea Tankeu, a punto de cumplir 18 años, brilló en el lanzamiento de disco femenino con una marca de 54,28 metros, superando su propio récord personal y asegurando el primer oro para España en esta edición del campeonato. La atleta cántabra, que ya había logrado el bronce en los Campeonatos de España absolutos con un lanzamiento de 53,77 metros, encontró su mejor intento en la segunda ronda, tras un inicio titubeante.

El podio lo completaron la alemana Curly Brown (54,16 m) y la danesa Anne Juul Jensen (52,63 m), en una final de altísimo nivel que consagra a Tankeu como una de las grandes promesas del atletismo europeo.

En la prueba masculina de 100 metros, Ander Garaiar, también de 18 años, se impuso con una marca de 10,40 segundos, dominando la final con autoridad frente al neerlandés Jozuah Revierre y al británico Teddy Wilson. El joven velocista de Oiartzun ya había batido los récords nacionales sub-20 en 100 y 200 metros en mayo, y su actuación en Tampere confirma su meteórico ascenso.

Su victoria representa un hito para España, que históricamente ha tenido menos presencia en las pruebas de velocidad. Garaiar no solo suma un título europeo, sino que abre una nueva etapa para el atletismo nacional