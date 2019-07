El ambiente ya era conocido, una nueva semifinal, el rival también, el mismo que hace dos años en los Juegos, y el resultado fue el mismo, la clasificación para la final.

España es una selección en la que todas sus jugadoras son estrellas, un equipo en el que todas las piezas se sienten importantes y en el que cuando una está menos acertada, otras dos dan un paso hacia adelante para que el conjunto no se resienta. Ayer se vio a la selección más colectiva y, de la mano de todas ellas, se ha llegado a una nueva final de un Europeo.

España salió sabiendo a lo que jugar. Enfrente una Serbia que actuaba como local y que buscaba venganza. Las chicas de Lucas Mondelo cerraron el rebote en defensa y luchaban cada balón en ataque. La selección corría y se movía a la perfección y aunque al comienzo los tiros no entraban, no se cambió el plan. Ndour, a la que muchos ven como futura MVP del campeonato, cometió dos faltas tempraneras y no volvió a jugar en la primera parte.

Pero lo que pudiera parecer una mala noticia sus compañeras lo convirtieron en el primer arreón de la noche. Guiadas por una excelsa Silvia Domínguez, que anotó ocho puntos casi consecutivos, y con una segunda unidad que aprovechó sus minutos en cancha, España secó a Serbia al final del primer cuarto para conseguir una máxima de diez, 21-11.

Sin embargo, las serbias salieron muy intensas en el segundo parcial. Bordeando la legalidad, con un trío arbitral muy permisivo, consiguieron reducir su desventaja e igualar la pelea en la zona. Fue entonces cuando apareció Anna Cruz, primero con un dos más uno que supuso un soplo de aire fresco ante el agobio del Belgrado Arena, y luego echándose el equipo a las espaldas con once puntos en la primera mitad.

A la vuelta de vestuarios Serbia planteó un intercambio de golpes que la selección aceptó. Ndour volvió a ser protagonista y en las anfitrionas, Stankovic se transformó en primera y última opción. España no superaba la barrera de los diez de ventaja y su rival hacía la goma para no despegarse. Un par de decisiones polémicas pudieron sacar a las españolas del encuentro, pero no se llega a una final europea si no se tiene mentalidad de campeonas. El partido se volvió tosco y lento, con continuas interrupciones, pero España demostró que puede jugar en todos los registros.

Así se llegó a un último cuarto en el que apareció la estrella rival, Jelena Brooks. Entre ella y algunas decisiones controvertidas las serbias dieron la vuelta al marcador con su único triple del partido, que cerraba un parcial de 4-14. Dabovic perdía los papeles y le daba un manotazo a Ndour que fue señalado como antideportiva y permitió a España recuperar el liderato. Los nervios se apoderaban de los dos equipos. Costaba mucho anotar y la selección acumuló hasta seis pérdidas en el último periodo, pero la precisión desde la línea de tiros libres y una gran defensa sellaban el encuentro 71-66.

Todas las jugadoras pusieron su granito de arena para llegar a la quinta final europea de la historia de España. Hoy, ante Francia, la selección buscará su cuarto entorchado europeo.