Los 10 mejores juegos para regalar estas Navidades 2025 (según género y plataforma)

Con tantos lanzamientos recientes y estrenos muy esperados, elegir puede ser complicado. Para ayudarte, hemos preparado una selección de los 10 mejores juegos para regalar estas Navidades, según críticas, ordenados por género y pensados para distintos perfiles: familias, fans del RPG, amantes del multijugador o quienes buscan experiencias intensas o creativas.

Mejor juego de acción / shooter – ARC Raiders (PS5, Xbox Series X|S, PC)

Tras su relanzamiento como shooter cooperativo PvPvE, ARC Raiders se ha consolidado como una de las sorpresas del año. Su mezcla de supervivencia, exploración y enfrentamientos contra enormes máquinas alienígenas lo convierten en un regalo perfecto para quienes buscan adrenalina pura. Con una estética retrofuturista y actualizaciones constantes, es ideal para grupos de amigos que disfrutan de partidas dinámicas y progresión compartida.

Mejor RPG / mundo abierto – Monster Hunter Wilds (PS5, Xbox, PC)

El nuevo gigante de Capcom se ha transformado en uno de los RPG más esperados de la generación. Monster Hunter Wilds apuesta por ecosistemas vivos, criaturas con comportamientos realistas y un enfoque narrativo más sólido. Es el regalo perfecto para jugadores que aman los desafíos tácticos, el coleccionismo y el combate profundo. Su mundo abierto repleto de biomas reacciona al clima, la fauna y las decisiones del jugador, ofreciendo decenas de horas de aventura.

Mejor indie – Hollow Knight: Silksong (PS5, Xbox, Switch 2, PC)

Uno de los indies más influyentes regresa con un metroidvania más estilizado, rápido y desafiante. Silksong brilla por su dirección artística, su banda sonora y su sistema de combate fluido, ideal para regalar a jugadores que disfruten de obras con personalidad propia. También es una opción más económica sin renunciar a profundidad ni calidad.

Mejor aventura narrativa – Lost Records: Bloom & Rage (PS5, Xbox, PC)

De los creadores de Life is Strange, Lost Records es una experiencia emocional centrada en la amistad, los secretos y las consecuencias del pasado. Con una estética cálida y un guion sólido, es ideal para quienes buscan historias íntimas y decisiones que importan. Su estructura episódica y su enfoque adulto lo convierten en uno de los regalos narrativos más potentes del año.

Mejor juego familiar – Mario Kart World (Nintendo Switch 2)

Si quieres ir a lo seguro para regalar en Navidad, es Mario Kart. La nueva entrega para Switch 2 mejora gráficos, físicas y la variedad de circuitos, además de incorporar modos pensados para toda la familia. Es perfecto para partidas rápidas, piques navideños y momentos de sofá. Un imprescindible en cualquier reunión.

Mejor juego de conducción – Sonic Racing: Crossworlds (PS5, Xbox, Switch 2, PC)

La apuesta de SEGA sorprende con su combinación de velocidad extrema, un modo historia inspirado en Frontiers y circuitos multidimensionales. Crossworlds ofrece una conducción arcade accesible y muy divertida, ideal para regalar tanto a fans de Sonic como a amantes de los juegos de carreras que busquen algo diferente a lo habitual.

Mejor juego de terror – Silent Hill f (PS5, Xbox, PC)

Ambientado en un Japón de los años 60 retorcido por un horror psicológico floral, Silent Hill f es uno de los títulos más impactantes del año. Su atmósfera opresiva, su narrativa simbólica y su uso del body horror lo convierten en un regalo perfecto para fans del terror más profundo. Es una experiencia intensa y perturbadora, ideal para quienes buscan emociones fuertes.

Mejor juego de estrategia – Jurassic World Evolution 3 (PS5, Xbox, PC)

La tercera entrega de la saga de gestión de parques jurásicos da un salto enorme con ecosistemas más complejos, nuevas especies y un sistema de IA mejorado. Es perfecto para quienes disfrutan de construir, optimizar y mantener en equilibrio un parque lleno de dinosaurios… y de riesgos. Ideal para jugadores creativos o amantes de la simulación.

Mejor juego multijugador / cooperativo – Peak (PS5, Xbox, PC)

El fenómeno del momento. Peak combina escalada cooperativa, exploración vertical y supervivencia en un mundo montañoso procedimental. Su propuesta de comunicación constante y roles complementarios lo convierte en el regalo ideal para grupos que buscan “algo nuevo”. Perfecto para crear recuerdos (y risas) en equipo.

Conclusión: regalos para todos los públicos en un año lleno de variedad

La Navidad de 2025 llega con uno de los catálogos más variados en mucho tiempo. Ya busques acción cooperativa, aventuras profundas, juegos familiares, terror psicológico o experiencias estratégicas, cualquiera de estos diez títulos es una apuesta segura para sorprender. Con opciones para todas las plataformas, presupuestos y estilos de juego, esta selección te garantiza acertar con tu regalo gamer estas fiestas.