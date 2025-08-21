Conoce los detalles del TFT Paris Open

El año pasado, el segundo TFT Open tuvo lugar en Macao, donde más de 500 competidores y 1000 espectadores se reunieron en el Venetian Macao para presenciar el mayor evento de TFT del año. Este año, la emoción continúa con el TFT Open en París, Francia, del 12 al 14 de diciembre. En una de las ciudades más icónicas de EMEA, la competición congregará a más de 700 competidores de todo el mundo y a miles de espectadores para todo un fin de semana de jugadas increíbles, eventos de la comunidad y una enorme celebración en honor a TFT.

El evento tendrá lugar en el Paris Expo Porte de Versailles en París, Francia! Habrá múltiples formas de jugar a TFT en el Paris Open, incluido el evento principal y varios eventos secundarios. El evento principal contará con 768 competidores que se lanzarán al torneo LAN de cuadro abierto el primer día, pero solo uno se llevará el premio en el tercero. Los jugadores competirán con el set 16, que saldrá poco después de que empiece el evento.

Los jugadores y espectadores que no vayan a participar activamente en el evento principal tienen la oportunidad de tomar parte en una variedad de eventos secundarios a partir del segundo día. Las estaciones de juego gratuitas se adaptarán para que los fans puedan disfrutar de partidas desenfadadas y torneos competitivos. con formatos de 4v4 y Double Up. Para partidas informales, se podrá disfrutar de modos de TFT clásicos y otros más "carnavalescos", como el modo PvE, Mort, Mente maestra y Double Up.

En un principio, se ordenará a los jugadores según su puesto en la clasificación del set Coliseo KO. Las primeras instantáneas de la clasificación se llevarán a cabo el 30 de septiembre a las 00:15 (hora local). Tras la primera ronda, se clasificará a los jugadores por turnos según los puntos que hayan conseguido a lo largo del torneo.

A lo largo del torneo, se otorgarán puntos a cada jugador según los resultados de las diferentes partidas: 8/7/6/5/4/3/2/1 (es decir, quien acabe en el primer puesto recibirá ocho puntos y quien termine en el octavo puesto conseguirá un punto).

El evento principal será un torneo de 768 jugadores con un total de cinco rondas en tres días. Los participantes se dividirán en grupos de 8 jugadores antes de cada ronda. Los jugadores avanzarán según los puntos que hayan conseguido a lo largo de cada ronda.