Gamergy 2025 abre la venta de entradas: todo lo que debes saber del mayor evento gamer del año

Gamergy 2025 ya está en marcha. La organización ha confirmado que el evento se celebrará del 12 al 14 de diciembre en IFEMA Madrid, y las entradas para asistir a cualquiera de los tres días ya están disponibles. Como cada año, se espera un lleno absoluto durante el fin de semana y una fuerte afluencia de público internacional, consolidando a Gamergy como una de las citas obligatorias del ecosistema gaming europeo.

Tipos de entradas y modalidades

La venta se ha activado con varias opciones para adaptarse a todos los visitantes. El tradicional pase diario vuelve a ser la elección más popular para quienes quieren vivir el evento un solo día, mientras que el abono completo de tres días se presenta como la alternativa más atractiva para los asistentes que no quieren perderse ninguna actividad.

Este año se han mantenido iniciativas para facilitar la entrada a familias y jóvenes, incluyendo acceso gratuito para menores de 8 años (siempre con acreditación) y descuentos especiales en las primeras semanas de venta. La organización advierte que los abonos suelen agotarse rápido, especialmente en una edición con tantas actividades confirmadas.

¿Qué encontrarás en Gamergy 2025?

Gamergy vuelve a apostar por un formato híbrido entre esports, gaming y entretenimiento, ofreciendo experiencias tanto para jugadores competitivos como para fans casuales. Durante los tres días del evento, los visitantes podrán disfrutar de:

Torneos profesionales y amateur en una amplia variedad de títulos.

y amateur en una amplia variedad de títulos. Shows en vivo, música, creadores de contenido y entrevistas en escenario.

Zonas interactivas con actividades para todas las edades .

. Experiencias VR, simuladores y áreas temáticas dedicadas a diferentes géneros.

Stands de marcas tecnológicas, periféricos, merchandising y novedades de hardware.

Uno de los grandes atractivos de esta edición será la Final Global de Heineken Player 0.0 2025, cuya repercusión mediática está atrayendo a aficionados de todo el mundo. Se espera la presencia de pilotos profesionales, influencers del motor y algunos invitados sorpresa que se revelarán semanas antes del evento.

Competición de sim-racing de alto nivel

La disciplina del sim-racing está viviendo un momento de enorme crecimiento, y Gamergy 2025 quiere aprovecharlo convirtiéndose en un punto de encuentro para aficionados y profesionales. La organización ha adelantado que el escenario principal acogerá una final global donde los mejores clasificados del año competirán por un premio especial y protagonizarán una exhibición de conducción de nivel profesional.

Esta apuesta por los deportes virtuales de motor refuerza la tendencia del evento de mezclar entretenimiento digital, competición y espectáculo en directo.

Más allá del gaming: un evento para todos

Aunque Gamergy nació como un evento centrado en los esports, hoy es mucho más. Su edición 2025 apunta a ser una cita multidisciplinar donde confluyen videojuegos, música, cultura pop, influencers, tecnología y actividades pensadas para todos los públicos.

Las familias encontrarán zonas especialmente pensadas para niños, los fans del PC podrán probar configuraciones de alto rendimiento, y los aficionados a los videojuegos retro tendrán su espacio dedicado. Además, habrá meet & greets, firmas y sesiones con creadores destacados del mundo del streaming.

Consejos antes de comprar

Si tienes claro que asistirás los tres días, el abono completo es la mejor opción , ya que suele agotarse pronto.

, ya que suele agotarse pronto. Para quienes viajan desde fuera de Madrid, se recomienda adquirir la entrada después de reservar alojamiento: las fechas suelen coincidir con otros eventos importantes.

Como cada año, la organización aconseja comprar únicamente a través de canales oficiales para evitar incidencias con entradas fraudulentas.

Una edición que promete más que nunca

Con la apertura de la venta de entradas, Gamergy 2025 inicia la cuenta atrás hacia un fin de semana que reunirá a miles de jugadores, fans y profesionales de la industria. Todo apunta a que esta será una de las ediciones más completas y espectaculares, con nuevas zonas temáticas, competiciones internacionales y un despliegue técnico que supera a años anteriores.

Madrid volverá a convertirse en capital del gaming en diciembre. Y para quienes quieran vivir la experiencia en primera persona, la invitación ya está servida: las entradas están disponibles… y la fiesta gamer está a punto de comenzar.