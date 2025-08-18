GIANTX se asegura la final de Superliga

GIANTX ya está en la final de verano de la Superliga de League of Legends. Aunque la cita importante es la 'Final Four' de la Superliga que se celebra en Madrid a finales de agosto, y para la cual los de Málaga ya habían conseguido billete, los gigantes cuentan con la oportunidad de presentarse en la capital como campeones estivales de la mejor competición de esports de España.

Se trata de la cuarta final en lo que va de 2025 para GIANTX: final de primavera y verano en Superliga, y otras dos del equipo femenino de Valorant en la Game Changers internacional. De ganar el primer partido de la 'Final Four', serán cinco finales las que van a afrontar algunos de los equipos profesionales de GIANTX.

GIANTX Pride, el conjunto de League of Legends que compite a nivel nacional, arrasó a los Heretics para colarse en la final de verano. El quinteto que forman Badlulu, Ferret, Feisty, Aetinoth y Lospa tumbó a los herejes por tres mapas a cero. Aunque el resultado escenifica un resultado contundente, los gigantes tuvieron que sudar en varios momentos del choque para imponerse a sus históricos rivales, sobre todo en el segundo mapa, resuelto gracias a una 'pentakill' de Aetinoth cuando Heretics se disponía a empatar la contienda.

El bloque que dirige Fearless con el apoyo de Th3Antonio volvió exhibir su capacidad para decidir gracias a un nivel mecánico excelso. Lospa, con un Rakan estelar, ratificó nuevamente que se trata de uno de los mejores 'supports' que hay en las ligas regionales; Badlulu y Feisty dieron pasos adelante cuando la partida se ponía fea; por otra parte, Aetinoth y Ferret mantuvieron el listón general.

Por tanto, GIANTX confirmó su favoritismo de cara al evento de Madrid, aunque antes buscará terminar la campaña de verano como ganador. El adversario será Heretics, Movistar KOI o UCAM. Este choque tendrá lugar el próximo sábado, aunque los ojos están puestos en la 'Final Four' que se celebra en el Madrid Arena los próximos 30 y 31 de agosto. Será la gran fiesta de los esports en España.