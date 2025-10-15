GIANTX ata al equipo que hizo historia en el Mundial de Valorant

GIANTX apuesta por mantener el equipo de Valorant que ha hecho historia con el octavo puesto en el reciente Mundial del 'shooter' de Riot Games disputado en París. La organización malagueña y londinense ha anunciado las renovaciones de Ara, Flickless y Grubinho, que seguirán en el quinteto titular junto a Cloud y Westside, que ya tenían contrato con el club. Con este movimiento, GIANTX ata al completo un bloque que ha sido la sensación de EMEA en los últimos meses y que viene de firmar un aplaudido papel en una de las citas más importantes de los esports a nivel internacional.

Tras mantener conversaciones con Ara, Flickless y Grubinho, GIANTX ha activado la cláusula que confirma la continuidad de los tres jugadores. Ara y Flickless llegaron procedentes de UCAM, club asociado, y Grubinho vino de KOI. El rendimiento de las tres incorporaciones ha sido tan sobresaliente como inmediato. Cloud y Westside ya tenían contrato hasta 2026, así como el entrenador Pipson. El club trabaja en mantener al resto del staff técnico. Juventud al poder: el jugador más veterano, Flickless, nació en junio de 2002.

Los resultados cosechados en 2025, especialmente en la segunda mitad del año, con un subcampeonato de EMEA tras una remontada que rozó lo imposible, y también el compromiso de los miembros del roster y su comunión con los fans respaldan estás decisiones. Es motivo de celebración para GIANTX. También para una comunidad que festeja poder ver a los cinco juntos el año que viene.

"Estoy muy feliz. Este grupo es especial y, con lo que demostramos en 2025, era lógico que el viaje juntos continuara. Hagamos que el próximo capítulo sea aún mejor", comentó Flickless. "Estoy muy feliz de continuar mi estancia en GIANTX con este increíble grupo de personas. Conseguiremos grandes cosas juntos", fue el mensaje de Ara. Cloud, capitán del equipo, también ha celebrado la buena noticia en redes sociales.

"Cualquier otra decisión en esta pretemporada no habría tenido sentido. Confiamos y apoyamos a este equipo, se merecen más tiempo juntos y nos alegra tenerlos con nosotros", destaca David Alonso 'Lozark', director deportivo del club. La temporada oficial de la Valorant Champions Tour 2026 espera a estos gigantes otra vez.