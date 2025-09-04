GIANTX ya conoce a sus rivales en el Mundial de Valorant 2025

La organización de esports GIANTX ya conoce su calendario de rivales en el Mundial de Valorant que se celebra en París desde el 12 de septiembre al 5 de octubre. Los gigantes abren fuego contra uno de los clubes icónicos de la escena norteamericana, Sentinels. Los de Pipson ya se preparan para su debut después de alcanzar el subcampeonato en EMEA y obrar el milagro que les ha llevado a la cita que reúne a los 16 mejores equipos de Valorant del mundo.

Cuatro representantes por región compiten en la Valorant Champions 2025 que tendrá lugar en la capital francesa. Por EMEA, van GIANTX, Team Liquid, Heretics y Fnatic; por Américas, se han clasificado los mencionados Sentinels, NRG, MIBR y G2 Esports; por China, acuden EDWard Gaming, vigente campeón mundial, Bilibili, Dragon Ranger Gaming y XLG Esports; y por Pacífico, Paper Rex, Rex Regum Qeon, T1 y DRX. Los 16 que lucharán por la gloria en París.

GIANTX ha caído en el Grupo A junto a Sentinels, Paper Rex y XLG. Tiene que ganar el quinteto que forman Cloud, Westside, Flickless, Ara y Grubinho dos encuentros para pasar a 'playoffs'. Sentinels es el rival de los gigantes y en el otro lado del grupo se enfrentan Paper Rex y XLG. Se puede perder un partido en la fase de grupo, pero entonces ya no habrá más balas por gastar. Los dos mejores se meten en cuartos, en donde hay lado superior e inferior. Los duelos se juegan al mejor de tres mapas, menos las finales, que se resuelven al mejor de cinco.

Sentinels viene de ser tercero de Américas. Fue 'top 4' en el Mundial 2024 y en sus vitrinas hay varios títulos, como la Masters de Madrid del año pasado o la de Reykjavík en 2021, que fue la primera cita internacional de Valorant tras el lanzamiento del videojuego de Riot Games allá por 2020. No está TenZ, leyenda de los videojuegos competitivos, en sus filas, pero cuenta con un grupo muy sólido con referencias como Zekken o N4rrate, viejo conocido de la escena europea.

El estreno de GIANTX está programado para el propio viernes 12 de septiembre a las 18:00 (hora española), aunque es el Paper Rex-XLG el duelo que hace las veces de partido inaugural. La Valorant Champions 2025 la completan Bilibili Gaming-MIBR y Rex Regum Qeon-Fnatic en el Grupo B; Team Liquid-DRX y NRG-EDward Gaming en el C; y G2 Esports-Team Heretics y Dragon Ranger Gaming-T1 en el Grupo D.

¿Cuál es el objetivo de GIANTX en París? Ser competitivos. No hay horizonte definido. "No nos ha tocado el peor grupo, así que esperamos poder pasar a 'playoffs'. Vamos en muy buena forma y queremos trasladarlo en la Champions", declara David Alonso, director deportivo de la organización.

Y es que los gigantes que dirige Pipson llegan a la cita en su momento más en forma del año, después de ir de menos a más y clasificarse para el Mundial en la liga europea la semana pasada. Aunque no se pudo coronar la hazaña de GIANTX con el trofeo, que se lo llevó Team Liquid, las fabulosas actuaciones contra Fnatic, NaVi o BBL han llenado de confianza y de optimismo las reservas del conjunto malagueño y londinense.