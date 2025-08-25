GIANTX reina en la Superliga española

GIANTX está de celebración. El conjunto que compite a nivel nacional en League of Legends se proclamó campeón de verano en la Superliga que organiza la Liga de Videojuegos Profesional (LVP-Mediapro) y ya son ocho títulos ganados en la competición de deportes electrónicos más importante de España, dominada históricamente por el club de Málaga.

El quinteto de GIANTX en Superliga arrasó a Heretics por un claro 3-0 en la final de la campaña estival y consolidó así su estatus de mejor equipo del momento en la escena nacional de League of Legends. Aunque todavía queda por superar un último reto: coronarse rey del LoL nacional en todo 2025 con un triunfo en la 'Final Four' que se celebra en Madrid el próximo fin de semana. GIANTX es el gran favorito.

GIANTX Pride ha roto la mala racha y por fin puede festejar el título de Superliga de League of Legends, la principal liga de esports en España. 'La Octava' ha llegado en esta temporada de verano, tras dominar con insultante superioridad liga y desarbolar por 3-0 en la final a Heretics, eterno rival de los gigantes.

No vencía GIANTX en el campeonato doméstico desde 2021. Desde entonces, un par de finales perdidas y varias decepciones por el camino que se disipan con el octavo trofeo en la liga nacional de League of Legends, que consolida a la organización originaria de Málaga como la más laureada en la escena española de los deportes electrónicos. También es un seguro de vida Fearless, que en su regreso a la capital costasoleña ha tenido a GIANTX Pride siempre en los puestos altos. No en vano, suma cuatro Superligas con los gigantes, tres como técnico principal y uno como ayudante.

Tras quedarse a las puertas en la pasada final de la liga de primavera, esta vez el conjunto que dirige Fearless con la ayuda del mito Th3Antonio, que se estrena como técnico, no ha encontrado oposición para proclamarse ganador. El roster que forman Badlulu, Ferret, Feisty, Aetinoth y Lospa solamente ha perdido dos mapas desde el arranque del 'split'. El pase a la 'Final Four' también confirma a GIANTX como participante en la EMEA Masters que reúne a los mejores equipos de las ligas regionales.

En cuanto al duelo en sí, GIANTX Pride liquidó a Heretics en tres mapas que no se prolongaron demasiado en el tiempo y que solamente se complicaron un tanto en 'mid game'. Los gigantes se valieron de buenos arranques y peleas bien ejecutadas para tumbar a su adversario y también corregir así los errores cometidos en la transición de la partida. En una actuación notablemente coral, Aetinoth, Lospa y Feisty sobresalieron contra los herejes.

Pero 'job is not finished'. La 'Final Four' que se celebra en el Madrid Arena el próximo fin de semana el 30 y 31 de agosto será la cita que corone de forma definitiva al campeón absoluto del League of Legends nacional. Participan los campeones de invierno (Heretics), primavera (Barcelona), verano (GIANTX) y Veni Vidi Vici. Los gigantes se miden al Barcelona en semifinales.