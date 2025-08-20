La LEC se pone interesante

Tras un estreno agridulce la pasada semana, Movistar KOI, campeones vigentes del anterior split, necesitaban ganar para no quedarse rezagados. Y lo consiguieron con un 2-0 frente a Natus Vincere. Fue una serie limpia, con ejecución sólida en mid y late game, donde el equipo supo transformar pequeñas ventajas en cierres contundentes. Este resultado revitaliza sus opciones en la clasificación y devuelve confianza a una plantilla que, pese a su gran nivel, había mostrado algunas dudas en las jornadas anteriores.

Heretics, por su lado, no tuvo un buen fin de semana. El equipo, que ya llegaba a esta jornada tocado con dos derrotas y cero victorias, se midió a SK Gaming y terminó cayendo por 2-1 en una serie más ajustada de lo esperado. Tras imponerse en el primer mapa, no lograron mantener el pulso en los dos siguientes y acabaron cediendo ante un rival en clara progresión. Esta derrota mete a los madrileños en serios problemas: con tres derrotas y cero victorias, quedan temporalmente últimos de su grupo y las opciones de entrar a playoffs se complican mucho.

Estas nuevas jornadas de competición en el split de verano de LEC 2025 han demostrado una vez más que la competición europea está al rojo vivo y puede pasar cualquier cosa. Una de las grandes sorpresas del fin de semana la ha dado Team Vitality al imponerse primero a NAVI con contundencia y después a uno de los grandes favoritos, Karmine Corp. Los franceses no pudieron con el nivel de Vitality y acabaron cediendo el partido en un tercer mapa de infarto. Aunque Karmine Corp sigue liderando el grupo 1, esta derrota y el resurgir de Vitality aprietan mucho las cosas.

El grupo 2, por su lado, ha sido testigo este fin de semana del clásico de League of Legends en Europa: FNATIC contra G2. Ambos equipos llegaban en un gran nivel de forma al enfrentamiento pero fue G2 quien supo imponer su ritmo y estilo de juego al partido, dejando sin opciones a un FNATIC que caía por 2-0. Este resultado junto a una victoria también contundente sobre BDS coloca a G2 como líder en solitario del grupo 2 y uno de los claros favoritos al título.

A falta de la última semana de juego aún están las cosas por decidirse.