LVP celebra la final de la Rising MediaMarkt el 20 de agosto

La gran final de la Rising MediaMarkt, la competición oficial en España de VALORANT que organiza LVP (GRUP MEDIAPRO), se disputará el próximo 20 de agosto en el Teatro de Invierno de San Javier, Murcia, con Movistar KOI Fénix, el equipo de Ibai Llanos, y el conjunto italiano de DNSTY como aspirantes al título.

Gracias al acuerdo entre LVP y Región de Murcia, San Javier disfrutará de una jornada completa de actividades de eSports en distintos espacios de la ciudad. El punto de encuentro será el Paseo Marítimo de San Javier, donde se habilitará una fanzone especial desde las 12:00 horas. De entrada libre, los asistentes podrán disfrutar de distintas actividades vinculadas a VALORANT, como juegos de puntería o de resistencia, además de estructuras hinchables donde el agua será protagonista, así como carpas de los clubes finalistas.

“Damos las gracias a la Región de Murcia por apostar por las mejores competiciones de eSports. Hemos preparado una experiencia completa, con actividades todo el día que llenarán una jornada de entretenimiento y diversión en la ciudad de San Javier, y que tendrá como broche de oro la gran final de la Rising MediaMarkt entre los dos mejores equipos del año de VALORANT”, ha explicado Jordi Soler, CEO de LVP, en un acto conjunto entre LVP y la Región de Murcia.

Por su parte, Carmen María Muñoz Espallardo, Directora General de Juventud de Región de Murcia, ha comentado: "Los eSports han experimentado un auge significativo entre los jóvenes, por lo que desde el gobierno de la Región de Murcia, escuchándolos y dando respuesta a sus necesidades como venimos haciendo a través del Plan de Juventud OporTÚnidades, hemos querido apostar por traer esta final a la Región de Murcia ofreciendo a los jóvenes un evento de ocio saludable, ya que estos fomentan el trabajo en equipo, la comunicación, la estrategia y la toma de decisiones bajo presión. Estas competencias son valiosas tanto en el ámbito profesional como personal”. En el acto también ha participado Isabel Madrid Nieto, Concejala Delegada de Juventud de San Javier.

La fanzone de la Rising MediaMarkt permanecerá abierta hasta las 19:00 horas y una lanzadera llevará a los fans de la competición hasta el principal punto de interés del día, el Teatro de Invierno. A partir de las 19:00 horas, Movistar KOI Fénix y DNSTY se batirán en duelo por el título de la Rising MediaMarkt 2025. Después de tres temporadas y de una semifinal en la que han dejado en la cuneta a Ramboot Club y UCAM Esports, la localidad murciana determinará al gran campeón del año en un estadio que ya ha agotado sus 500 localidades.

La gran final se jugará al mejor de cinco mapas y contará ante las cámaras con el habitual equipo de comentaristas de LVP que integran Oriol Ruiz y Carlos “Bebé” Bahlsen con el apoyo de Emma Pache y Sergio “g0tt” García-Moreno.

La Rising cuenta este año con el patrocinio de MediaMarkt, Domino’s, Nitro, Intel y Región de Murcia.