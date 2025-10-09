Madrid in Game acude al BCN Game Fest para dar visibilidad al sector del videojuego madrileño

Madrid in Game, iniciativa del Ayuntamiento de Madrid para impulsar la industria del gaming, estará presente este fin de semana en la octava edición del BCN Game Fest by IndieDevDay, uno de los encuentros del sector en España que reúne a profesionales, estudios, publishers, inversores y público general para descubrir las últimas tendencias y proyectos de la industria nacional del videojuego.

Con su participación en el BCN Game Fest, Madrid in Game reafirma su compromiso con el impulso a la industria del videojuego. La iniciativa contará con un stand propio que incluirá un punto de información, una zona de exposición para emprendedores y la unidad móvil de Madrid in Game, donde el público podrá descubrir de primera mano el ecosistema madrileño y las distintas iniciativas puestas en marcha desde el Campus del Videojuego. Para dinamizar la experiencia, en el stand los visitantes podrán recoger el ‘Pasaporte MIG’ y conseguir sellos al interactuar en las distintas actividades.

“Madrid se ha consolidado como uno de los principales polos de desarrollo de videojuegos y de eventos relacionados con el entretenimiento digital en el sur de Europa. La presencia de este tipo de eventos son una muestra de cómo la cultura digital puede convertirse en motor de progreso, cohesión y proyección global”, ha señalado Ángel Niño, concejal delegado de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid.

Además, Madrid in Game tendrá un papel destacado en la programación oficial. El viernes, María Jesús Villamediana, directora de Madrid in Game, presentará en el escenario principal la iniciativa al público en la charla “Madrid in Game: talento y oportunidades”, en la que se desatacará la aportación del consistorio con el Clúster del Videojuego de Madrid y el Campus del Videojuego al ecosistema del gaming. Al acabar, el escenario secundario acogerá una sesión de pitch con la participación de Mansion Games, Red Mountain, Nakama Game Studio y The Twisted House.

Desde su lanzamiento en 2023, el Start IN Up Program ha acompañado a 135 startups, que han captado más de 10,5 millones de euros en financiación público-privada y generado 258 puestos de trabajo. Actualmente cuenta con 58 empresas trabajando en el Development Center del Campus del Videojuego.

El BCN Game Fest, anteriormente IndieDevDay, reúne a estudios, profesionales, medios y fans. Con conferencias, áreas de exposición, actividades para el público y encuentros profesionales, la cita prevé recibir a 15.000 asistentes y 200 expositores de más de 25 países. Esta presencia en Barcelona se suma a la trayectoria internacional de la iniciativa, que ya ha llevado el talento madrileño a citas de referencia como la Game Developers Conference de San Francisco, la Gamescom de Colonia o el Tokyo Game Show.