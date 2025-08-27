Madrid in Game celebra el Día Mundial del Videojuego con la Final Four de la Superliga

Este viernes, 29 de agosto, se celebra en todo el mundo el Día Mundial del Videojuego, una jornada destinada a reconocer la importancia cultural, social y económica de una industria con millones de seguidores en todo el mundo y que constituye uno de los grandes motores de innovación y talento del siglo XXI. En este contexto, Madrid, a través de la iniciativa municipal para impulsar la industria del gaming y la gamificación Madrid in Game, se consolida como epicentro de los eSports y del sector del videojuego gracias a la firme apuesta del Ayuntamiento de Madrid por este sector en auge.

Con el impulso del consistorio, Madrid in Game se ha convertido en un punto estratégico que ha situado a la capital en el mapa internacional del gaming. La puesta en marcha del Campus del Videojuego, el mayor campus dedicado al gaming de Europa, ha convertido a la ciudad en un referente en el ámbito del emprendimiento en el mundo del videojuego, sus tecnologías aplicadas y la industria de los eSports.

Esta importante apuesta se ha traducido en la llegada a Madrid de grandes competiciones internacionales de eSports en los últimos tiempos, con ejemplos recientes como el de la Valorant Masters, la Call of Duty League o la LEC RoadTrip de League of Legends, eventos que atrajeron miles de seguidores a la capital impulsando a la capital como una de las sedes internacionales predilectas para las grandes citas de los principales videojuegos competitivos.

En este escenario llega la Final Four de la Superliga Domino’s de League of Legends, que se celebrará los días 30 y 31 de agosto en el Pabellón Multiusos Madrid Arena. Los cuatro mejores equipos de la temporada regular, GiantX Pride, Los Heretics, Fútbol Club Barcelona y Veni Vidi Vici, se darán cita en un evento organizado por la Liga de Videojuegos Profesional (LVP), miembro del Clúster del Videojuego de Madrid, en el que se disputarán las semifinales y la gran final de la máxima competición nacional.

Durante el fin de semana, los asistentes disfrutarán no solo de la emoción de la competición, sino también de una completa agenda de actividades para fans, creadores de contenido y amantes de la comunidad gamer. Madrid in Game, como socio institucional, estará presente con diferentes activaciones, incluyendo un stand en el propio recinto, reforzando su papel como catalizador de la comunidad y su apoyo al desarrollo del sector.

Ángel Niño, concejal de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid, subraya que “la apuesta por la industria del videojuego va mucho más allá del entretenimiento; es una apuesta por una industria de valor con un gran impacto para la economía que factura más que el cine y la música combinados, consolidándose como el mayor negocio alrededor del entretenimiento digital. Muestra de ello es Madrid in Game, la iniciativa del Ayuntamiento de Madrid para promover la profesionalización en torno al videojuego. En dos años y medio ha tenido un impacto real en la creación de empleo del sector, en atracción de valor y eventos a Madrid, que han convertido a la ciudad en su sede para celebrarlos contribuyendo a su internacionalización”.