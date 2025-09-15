Madrid prepara una gran celebración del universo de League of Legends

Madrid se prepara para acoger una gran celebración abierta a todos del universo de Runeterra, la IP del icónico MOBA de Riot Games, League of Legends. Los personajes que han inspirado la pluripremiada serie de animación Arcane, novelas y cómics y que apasionan a centenares de millones de jugadores en todo el mundo, serán los protagonistas de la XPO de la LEC, que ocupará Plaza de España los próximos días 27 y 28 de septiembre desde las 11 de la mañana hasta las 19 horas. Mientras, en la Caja Mágica los mejores equipos del continente se ven las caras en las finales de la mayor competición europea, la LEC. La entrada a XPO en plaza de España es gratuita y permitirá además conocer de primera mano los próximos lanzamientos de la desarrolladora de California, el juego de lucha 2XKO (ahora en fase de beta cerrada) y el esperado juego de cartas Riftbound.

“"La LEC viene más fuerte que nunca: no solo la representación española en la competición está garantizada sino que celebraremos juntos un festival dedicado al universo de Runeterra en Plaza de España con acceso gratuito para todo el mundo. No puedo estar más orgulloso y contento de poder tenerla aquí para el disfrute de todos los fans españoles” comenta Edgar Medina, country manager para España, Italia y Portugal de la desarrolladora Riot Games.

Los asistentes a la XPO de la LEC podrán recoger su pasaporte que les permitirá no solo compilar los sellos de las diversas actividades sino obtener recompensas mientras se divierten aclamando sus escuadras preferidas en competición (el stand de G2 x Smiley presentará la nueva colección del equipo). Podrán además conocer en persona a sus creadores de contenido predilectos, profundizar en el lore de los titulos Riot Games, disfrutar de las numerosas photo opportunities, encontrar cosplayers, creadores y aficionados y presenciar la final internacional del gran concurso de cosplay Cosplay Grand Tour, con los mejores del continente y el patrocinio de Kit Kat.

Numerosos sponsors se unen a la fiesta y contribuirán a hacerla memorable, junto a KitKat (en el oasis), Kia (que pondrá a prueba los reflejos de los asistentes con un divertido juego), RedBull (que sponsoriza la zona dedicada a 2XKO), Marriott Bonvoy (que se ha confabulado con los poros para hacer la experiencia más memorable)

El paso por la XPO no puede terminar sin una parada en juego de arcade de ExpressVPN inspirado en LoL. (los jugadores pueden conseguir un periodo de prueba gratuita de 14 días de ExpressVPN y desbloquear cofres y llaves hextech registrándose a través de la página especial de la LEC).

Los ejes temáticos del evento serán las últimas estaciones del MOBA League of Legends, "Florecer espiritual" y "Desafíos del crepúsculo".

Concursos, juegos, montones de regalos y una ocasión de oro para conocer de primera mano los próximos esperados lanzamientos de Riot Games, 2XKO y Riftbound esperan a los aficionados y curiosos. Contemporáneamente, desde el viernes 26 hasta el domingo 28, se estarán compitiendo las finales de la LEC, el mayor torneo europeo de League of Legends, últimas entradas disponibles (solo para el l viernes) en lec.gg/madrid

Las condiciones y recomendaciones de ingreso a XPO Plaza de España pueden consultarse en este artículo